嚇死人！清潔隊下水道驚見「巨型老鼠」 主人急出面認領

嚇死人！墨西哥近日因大雨緣故，多處下水道淹水，也累積不少垃圾。清潔隊日前在清理下水道時，意外清出一直栩栩如生的「巨大老鼠」，嚇壞不少民眾，後來才知道這是一隻萬聖節道具玩偶，主人也已經將它領回。（擷取自 Enrique Serna臉書）

2020/09/24 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕嚇死人！墨西哥近日因大雨緣故，多處下水道淹水，也累積不少垃圾。清潔隊日前在清理下水道時，意外清出一直栩栩如生的「巨大老鼠」，嚇壞不少民眾，後來才知道這是一隻萬聖節道具玩偶，主人也已經出面認領。

綜合外媒報導，墨西哥趁近日天氣較好，大舉展開清潔行動，不料在清理下水道預估22噸多的垃圾時，意外拉出巨型老鼠玩偶，乍看宛如真實動物，嚇壞不少民眾，更有民眾說，如果是在街道上碰巧遇見它，他們可能當場會嚇得逃跑。

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對此，巨鼠的主人伊芙琳（Evelin López）知悉此事後，連忙趕赴現場解釋，表示這隻老鼠是由她在幾年前製作，用於萬聖節的裝飾物，後來在一場暴風雨中被沖走，後來就不知下落。現在作品被意外尋獲，她表示目前自己並不確定要如何處置這隻老鼠。

巨鼠的照片被分享至社交媒體上後，不少網友建議伊芙琳，萬聖節即將到來，可以將老鼠清理後重新使用。

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