被《環時》點名禁止入境中國 2澳學者：沒申請簽證

2020/09/24 16:28

〔即時新聞/綜合報導〕澳媒日前報導,2名中國學者的澳洲簽證被以國安風險為由吊銷。中國官媒《環球時報》今披露,澳洲學者漢密爾頓(Clive Hamilton)、澳洲戰略政策研究所(ASPI)研究員周安瀾(Alexander Joske)已被禁止入境中國,並以「反華」學者稱呼2人。對此,漢密爾頓、周安瀾皆回應「未申請簽證」。

《澳洲廣播公司》報導,漢密爾頓為查爾斯‧斯圖亞特大學的公共倫理學教授,長期批判中國在澳洲的政治影響。得知自己被禁止入境,漢密爾頓表示,事前沒接獲通知,還是有人提醒他《環時》的相關報導,並稱未申請簽證去中國旅遊,他認為禁入令是中國作為先前2名中國學者簽證被吊銷的報復手段。

報導指出,周安瀾能說一口流利中文,不僅是ASPI的分析師、研究中國軍事與中共在海外的影響,劍指中國政府滲透澳洲的大學,也協助漢密爾頓的著作《無聲的入侵:中國因素在澳洲》。他在聲明中提到,此舉是在懲罰揭穿中國活動的人士,並對自己中共在全球干預政治、移轉科技方面的研究引以為傲,而他在這些主題上的研究真實性,也從未受到中國政府嚴重挑戰,將持續研究相關重要議題。

聲明中還提及,雖然他在中國長大,也很想在較好的時機回到中國,但因深知赴中可能有風險,已好幾年沒持有或申請中國簽證。

