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    被《環時》點名禁止入境中國 2澳學者：沒申請簽證

    中國官媒《環球時報》今披露，澳洲學者漢密爾頓（Clive Hamilton）、澳洲戰略政策研究所（ASPI）研究員周安瀾（Alexander Joske）已被禁止入境中國。（路透）

    中國官媒《環球時報》今披露，澳洲學者漢密爾頓（Clive Hamilton）、澳洲戰略政策研究所（ASPI）研究員周安瀾（Alexander Joske）已被禁止入境中國。（路透）

    2020/09/24 16:28

    〔即時新聞／綜合報導〕澳媒日前報導，2名中國學者的澳洲簽證被以國安風險為由吊銷。中國官媒《環球時報》今披露，澳洲學者漢密爾頓（Clive Hamilton）、澳洲戰略政策研究所（ASPI）研究員周安瀾（Alexander Joske）已被禁止入境中國，並以「反華」學者稱呼2人。對此，漢密爾頓、周安瀾皆回應「未申請簽證」。

    《澳洲廣播公司》報導，漢密爾頓為查爾斯‧斯圖亞特大學的公共倫理學教授，長期批判中國在澳洲的政治影響。得知自己被禁止入境，漢密爾頓表示，事前沒接獲通知，還是有人提醒他《環時》的相關報導，並稱未申請簽證去中國旅遊，他認為禁入令是中國作為先前2名中國學者簽證被吊銷的報復手段。

    報導指出，周安瀾能說一口流利中文，不僅是ASPI的分析師、研究中國軍事與中共在海外的影響，劍指中國政府滲透澳洲的大學，也協助漢密爾頓的著作《無聲的入侵：中國因素在澳洲》。他在聲明中提到，此舉是在懲罰揭穿中國活動的人士，並對自己中共在全球干預政治、移轉科技方面的研究引以為傲，而他在這些主題上的研究真實性，也從未受到中國政府嚴重挑戰，將持續研究相關重要議題。

    聲明中還提及，雖然他在中國長大，也很想在較好的時機回到中國，但因深知赴中可能有風險，已好幾年沒持有或申請中國簽證。

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