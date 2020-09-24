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    中國自評清華大學「世界一流」 清大教授︰自娛自樂、國際笑話

    中國清華大學近日經過專家小組評估，認定已成為「世界一流大學」，引發網路熱議。（路透資料照）

    中國清華大學近日經過專家小組評估，認定已成為「世界一流大學」，引發網路熱議。（路透資料照）

    2020/09/24 16:02

    〔即時新聞／綜合報導〕中國清華大學本月18日召開「雙一流建設週期總結專家評議會」，中國專家小組一致認為清華大學已全面建成「世界一流大學」，消息一出引發熱議，中國清華大學社會學系教授郭于華在推特稱「自娛自樂，國際笑話」。

    綜合媒體報導，中國專家近日針對雙一流建設工作和成果進行評估，專家表示，清華大學堅持「新時代黨的教育方針」，堅持「社會主義辦學方向」，在2016年到2020年間，綜合實力、社會影響力和國際聲譽持續提升，全面建成為「世界一流大學」。

    北京學者榮劍在推特分享，雙一流建設對於中國各大學的評估結果，其中可見清華大學「全面建成為世界一流大學」，北京大學「全面實現雙一流建設近期目標」，榮劍也在推文笑稱，「北大肯定不服吧」。

    清華大學被自評為世界一流大學，也引發許多中國網友嘲諷，網友紛紛回應表示，「國內專家定義世界一流」、「先射箭再畫靶」、「靠謊言和暴力苟延殘喘」、「大學建設大躍進」，更有網友以此反諷中國的言論審查流言寫道「清華黨組會會議決定：清華已成為世界一流大學！此內容因違規無法查看」。

    引發網路軒然大波後，中國教育部則在今（24）日召開記者會回應表示，經過5年的建設，相關建設學校不斷匯集優質的資源、加強內涵建設，也取得階段性的成果，但也清楚的認知到，中國國家高等教育的整體實力和世界一流大學相比，「還有不小的差距」，在本世紀中葉要實現到一流的大學、一流的學科，還有很長的路要走，對此中國要有清醒的認識。

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