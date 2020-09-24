奈良鹿瘦到皮包骨，疑出現「鹿餅依賴症」 。（資料照，美聯）

2020/09/24 11:47

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕日本奈良知名的「奈良鹿」也是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的另類受害者，受到疫情影響，今年觀光客銳減，產經新聞報導，少了觀光客餵食鹿餅，大部分的鹿都自食其力，靠著吃野草恢復健康生活，但有少部分的鹿疑似出現了「鹿餅依賴症」，瘦到皮包骨。

報導指出，奈良市奈良公園周邊約有1300頭鹿，其中約有400頭由當地的保護機構「鹿苑」照顧，其他的900頭則棲息在公園周邊，白天到公園內分食觀光客投餵的鹿餅。疫情發生前奈良公園每年約有1300萬名觀光客到訪，鹿餅的銷量約2000萬枚，以900頭計算，一頭鹿平均一天吃掉60枚以上鹿餅。

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每頭鹿一天約需要吃掉5公斤的草，雖然一枚鹿餅僅約3到4公克，但營養豐富，也是奈良鹿最愛的零食，由於疫情發生後觀光客銳減，鹿餅的銷量也跟著銳減，北海道大學的學者和奈良鹿愛護會合作進行的調查顯示，疫情發生前約有7成的奈良鹿，白天會聚到奈良公園的中心部，但隨著遊客減少，奈良鹿的數量也逐月減少，到今年6月大概只剩3成多。

因為沒有遊客餵食鹿餅，大部分的奈良鹿開始自食其力，開始尋找主食的野草維生，恢復到野生的健康生活狀態，但少數的奈良鹿因長期食用人類餵食的鹿餅，疑似出現了「鹿餅依賴症」，就像人類只吃零食的偏食症狀，結果瘦到皮包骨。學者表示，以前的調查中曾發現有1天吃200枚鹿餅的奈良鹿，牠們也許將人類的餵食視為理所當然，因此無法環境的變化。

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