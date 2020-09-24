為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    奈良鹿瘦到皮包骨！疑出現「鹿餅依賴症」

    奈良鹿瘦到皮包骨，疑出現「鹿餅依賴症」 。（資料照，美聯）

    奈良鹿瘦到皮包骨，疑出現「鹿餅依賴症」 。（資料照，美聯）

    2020/09/24 11:47

    〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕日本奈良知名的「奈良鹿」也是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的另類受害者，受到疫情影響，今年觀光客銳減，產經新聞報導，少了觀光客餵食鹿餅，大部分的鹿都自食其力，靠著吃野草恢復健康生活，但有少部分的鹿疑似出現了「鹿餅依賴症」，瘦到皮包骨。

    報導指出，奈良市奈良公園周邊約有1300頭鹿，其中約有400頭由當地的保護機構「鹿苑」照顧，其他的900頭則棲息在公園周邊，白天到公園內分食觀光客投餵的鹿餅。疫情發生前奈良公園每年約有1300萬名觀光客到訪，鹿餅的銷量約2000萬枚，以900頭計算，一頭鹿平均一天吃掉60枚以上鹿餅。

    每頭鹿一天約需要吃掉5公斤的草，雖然一枚鹿餅僅約3到4公克，但營養豐富，也是奈良鹿最愛的零食，由於疫情發生後觀光客銳減，鹿餅的銷量也跟著銳減，北海道大學的學者和奈良鹿愛護會合作進行的調查顯示，疫情發生前約有7成的奈良鹿，白天會聚到奈良公園的中心部，但隨著遊客減少，奈良鹿的數量也逐月減少，到今年6月大概只剩3成多。

    因為沒有遊客餵食鹿餅，大部分的奈良鹿開始自食其力，開始尋找主食的野草維生，恢復到野生的健康生活狀態，但少數的奈良鹿因長期食用人類餵食的鹿餅，疑似出現了「鹿餅依賴症」，就像人類只吃零食的偏食症狀，結果瘦到皮包骨。學者表示，以前的調查中曾發現有1天吃200枚鹿餅的奈良鹿，牠們也許將人類的餵食視為理所當然，因此無法環境的變化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    遊客減少腸胃反變好！ 日本奈良鹿恢復「黑豆」便
    2020/06/08 00:47

    遊客減少腸胃反變好！ 日本奈良鹿恢復「黑豆」便
    奈良鹿大規模出走是往年2倍 網驚︰沒遊客餵仙貝了嗎？
    2020/05/12 13:41

    奈良鹿大規模出走是往年2倍 網驚︰沒遊客餵仙貝了嗎？

    原來常勝軍基金是…
    武漢肺炎》日本觀光受重創 奈良鹿群追著遊客討鹿仙貝
    2020/02/12 12:05

    武漢肺炎》日本觀光受重創 奈良鹿群追著遊客討鹿仙貝
    武漢肺炎》疫情重創觀光 日本奈良公園「鹿比人多」
    2020/02/04 11:17

    武漢肺炎》疫情重創觀光 日本奈良公園「鹿比人多」
    國際今日熱門
    安倍曾力促美伊在東京密談 調解兩國緊張關係
    2020/09/23 12:06

    安倍曾力促美伊在東京密談 調解兩國緊張關係

    Kobe墜機事故遺體照遭警員洩漏、把妹 遺孀怒控涉案警員侵權
    2020/09/23 12:09

    Kobe墜機事故遺體照遭警員洩漏、把妹 遺孀怒控涉案警員侵權

    賄選疑雲再起！ 共同社︰東奧申委向海外匯款逾3億
    2020/09/23 11:51

    賄選疑雲再起！ 共同社︰東奧申委向海外匯款逾3億

    揮霍成性！ 泰王即位前在德奢擲3千萬帳單曝光
    2020/09/23 13:48

    揮霍成性！ 泰王即位前在德奢擲3千萬帳單曝光

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播