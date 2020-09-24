聽到美國「抗中推手」論述 羅冠聰：全球圍中大勢已成

余茂春（右）近日參與加拿大智庫研討會，與彭定康、羅冠聰等人討論香港及中國問題。（圖擷取自美國國務院）

2020/09/24 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大智庫「麥當諾－勞雷爾研究所」（Macdonald-Laurier Institute）22日舉行網路研討會，美國國務院首席中國政策顧問余茂春（Miles Yu）、前香港總督彭定康（Chris Patten）以及甫入選《時代》2020風雲人物的香港眾志創黨主席羅冠聰都出席此研討會，在研討會中討論香港及中國問題。羅冠聰稍早在臉書表示，能在研討會中聽到余茂春闡述對中共的看法，令他深信「全球圍中大勢已成」。

羅冠聰指出，研討會中除了呼籲國際社會繼續關注「送中12人」之外，亦呼籲國際社會團結應對中共威權擴張，這些意見也和很多與會專家學者的想法不謀而合。羅冠聰表示，彭定康先生表示中共近期對香港的行動是21世紀中，對任何城市的自由的最大侵犯；余茂春亦指出，一國兩制是徹底破產的幻想，世人應該從一國兩制的運作中更認清中共的統一戰線是如何運作，從而合作對抗中共的錯誤作為。

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羅冠聰也特別提及余茂春，指出余茂春為美國現任政府對華政策的建築師，他在背後推動了很多強硬的對港政策，能在研討會中聽到余茂春完整闡述對於中共以及解放軍的看法，令他更深信「全球圍中」的大勢已成，而中共內憂外患的窘境只會持續惡化。

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