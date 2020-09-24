紅二代任志強批習被重判18年 學者：中共向來對自己人最狠

任志強遭控涉嫌貪汙、受賄等罪，22日被北京法院判處18年有期徒刑。（美聯社）

2020/09/24 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕前華遠集團董事長任志強7月遭中共黨紀當局指控涉嫌貪污、受賄等罪，北京市第二中級人民法院22日公告一審判處18年徒刑，並處420萬人民幣（約1829萬台幣）罰金。任志強因言獲罪，也震撼了中國「紅二代」圈子，中共前總書記趙紫陽秘書鮑彤提到，現在人們擔心哪天突然被扣上一頂帽子；河北中共黨史學者汪寧則認為，中共黨內對於自己人向來是比外部反對者還狠毒。

根據《自由亞洲電台》報導，河北中共黨史學者汪寧表示，任志強被判18年，的確讓人震驚，不過後來想一下倒也不太震驚，因為中共黨內對自己的成員向來是比外部的政治反對者還要狠。汪寧舉例，從延安整風運動到廬山會議、文化大革命，再到鄧小平對待華國鋒，後來中共又對胡耀邦和趙紫陽進行一系列迫害。汪寧強調，任志強作為「自己人」，應該是不會如此重判，但是回顧中共發展史來看，就不覺得意外了。

請繼續往下閱讀...

鮑彤接受訪問時則說，指控任志強在任期間所謂貪污受賄，這會讓很多人產生恐慌心理，鮑彤直言：「毛澤東不是講過講者無罪嘛，毛澤東選集裡面這句話也沒有刪掉。問題是幾百萬就判了18年，他們突然想起來了，現在就判他刑了，這就弄得人心惶惶。」

北京學者劉靜則說，任志強被重判出自於他說了些讓當局不滿的話，此次無非是想昭告天下「不要妄議」，劉靜表示：「我們可以認為，如果他不喜歡你，一旦說了些他不愛聽的話，他想治你罪的話，他可以找出你之前任何一件事情治罪，這是非常恐怖的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法