武漢肺炎》凌晨就出門排檢測！ 法疫情升溫擬禁逾10人聚會

法國疫情升溫，政府準備實施更嚴格的防疫措施。圖為巴黎民眾排隊等候接受PCR檢測。 （法新社）

2020/09/23 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲一些國家正經歷第2波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，法國首都巴黎的民眾為接受檢測，不得不天未亮就出門到實驗室外排隊，隨著單日確診病例破萬，法國政府準備實施更嚴格的防疫措施，預計禁止超過10人的公開聚會。

綜合外媒報導，擔憂自己染疫的民眾本月擠爆了法國的武漢肺炎檢測系統，大批群眾在巴黎的診所或實驗室周圍大排長龍，有些地方甚至得排隊等候5、6小時才能進行檢測，迫使一些人決定凌晨就出門排隊。

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住在馬恩河畔納伊（Neuilly-sur-Marne）附近的拉巴隆（Emilie Rabaron）今（23）日凌晨5點半就達到巴黎東郊謝勒（Chelles）的診所外搶到第一個位置，等候10點開門接受檢測，在天亮前，後面又有6人加入隊伍。

隨著確診人數直線上升，法國政府正準備宣布更嚴格的防疫措施，內閣成員今日將舉行2次會議討論在幾個疫情熱點實施新的限制，包括首都圈法蘭西島大區（Ile-de-France），當地感染率已上升至每10萬人就有204人確診。

當地媒體表示，預計法國政府將在內閣會議後宣布巴黎的新限制，包括禁止超過10人的公開聚會、體育或文化活動的人數上限將從5000人減至1000人，以及禁止在晚上8點後在戶外販售酒類。

內閣還將討論加速測試結果出爐的可能性，目前需要長達一週的時間才能獲得報告。

法國迄今已有46萬多例確診和超過3.1萬例死亡。

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