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    中國宣稱新型無線充電問世 最遠距離可達120米

    中國官方指出，該國已有企業開發出新型無線充電技術，相隔120公尺仍可有效充電，號稱是最新創舉。（彭博檔案照）

    中國官方指出，該國已有企業開發出新型無線充電技術，相隔120公尺仍可有效充電，號稱是最新創舉。（彭博檔案照）

    2020/09/23 21:50

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來不斷發展科技，近期官方宣布該國已有企業開發出新型無線充電技術，相隔120公尺仍可有效充電，號稱是最新創舉，但消息發布後被網友質疑「無線偷電技術還比較可能」。

    根據中國廣東省深圳市官方微信帳號指出，中國思禾銳創新科技有限公司9月16日搶先全球，推出「遠距離無線用電技術」，號稱只要在手機裡放入一枚晶片，取代傳統的充電線圈，就能在最遠120公尺外的地方讓手機接受無線充電，官方認為，「這是一項顛覆創造性發明技術，或將改變全球電子電器能量傳輸方式。」

    思禾銳創新科技有限公司合夥人陳哲介紹，此項由該公司自主研發的「SHR直波無線技術」，打破現有的無線充電技術，諸如QI、Power Matters Alliance。該公司發明的晶片接受功率可以達到12W，也就是與實驗室相隔1.6公里的距離，但120公尺為該技術最有效的充電距離。

    陳哲指出，思禾銳電能無線傳輸技術採用3-6MHz的超低頻直波技術，與目前主流無線傳輸技術採用的6.78MHz的磁能共振不同，技術上避免了高頻對人體的傷害。也就是說，這項技術頻率比較低，不形成輻射，具有很高的安全性，且具有卓越的抗屏蔽能力。

    消息曝光後立刻引發網友廣大討論，不少人認為「太扯了」，且沒見到該公司發布影片、照片等證據，網友們紛紛留言指出「說是無線偷電我還信」、「吹牛總是排第一」、「厲害了我的國，這誰想出來的」、「下次可能是東莞研發人工太陽照耀宇宙萬物」。

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