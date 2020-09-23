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    美眾院通過《強迫勞動法》 中國再爆氣：西方捏造謊言！

    針對美眾議院通過《中國強迫勞動法案》，中外交部發言人汪文彬爆氣表示強烈反對。（歐新社）

    針對美眾議院通過《中國強迫勞動法案》，中外交部發言人汪文彬爆氣表示強烈反對。（歐新社）

    2020/09/23 19:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在新疆設立再教育營進行思想改造等「系統性虐待」，還以強迫勞動方式獲取經濟成果等惡行，受到國際關注。美國眾議院為向北京當局施壓，在當地時間週二針對新疆問題投票通過《中國強迫勞動法案》。對此，中國外交部再爆氣，辯稱所謂勞動問題是西方世界憑空捏造的謊言，要求美國別再假借新疆問題干涉內政。

    綜合中媒報導，美國眾議院高票通過《中國強迫勞動法案》，限制進口從中國以強迫勞動製造的貨品，作為解決新疆維吾爾族困境的一種方式。對此，中國外交部發言人汪文彬在今天的例行記者會上痛斥美方惡意詆毀中國新疆的人權狀況，還辯稱所謂勞動問題是美西方一些機構和人員憑空捏造的謊言，以此威脅對中方的實體和個人實施制裁。中方表示強烈憤慨，堅決反對，並已向美國提出嚴正交涉。

    汪文彬強調，新疆事務純屬中國內政，美國沒有任何資格和權力橫加干涉，還稱中國國務院新聞辦公室日前發表的《新疆的勞動就業保障》白皮書，內容「真實」記載中國政府積極維護各族群眾就業基本權利的客觀事實，要美國有關人士「應該好好讀一讀這本白皮書」。

    汪文彬最後表示，「我們敦促美方正視事實，認清形勢，立即停止炒作所謂的『強迫勞動』問題，停止藉涉疆問題干涉中國內政，破壞中國發展，停止推進審議和實施有關涉疆消極議案。」

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