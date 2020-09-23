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    寄毒信要脅川普退選 加拿大女子：不退我就「親手槍殺」

    加拿大籍52歲女子費里爾（見圖）涉嫌向美國總統川普寄出毒信，信中更威脅川普退出2020年總統大選，稱如果隨信附上的「特別禮物」沒有起效，會再用另一種毒物對付他，「甚至親自槍殺川普」。（美聯社）

    加拿大籍52歲女子費里爾（見圖）涉嫌向美國總統川普寄出毒信，信中更威脅川普退出2020年總統大選，稱如果隨信附上的「特別禮物」沒有起效，會再用另一種毒物對付他，「甚至親自槍殺川普」。（美聯社）

    2020/09/23 23:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國執法官員最近截獲一個寄給總統川普的信封，裡頭含有劇毒物質蓖麻毒素，而寄信的加拿大嫌犯隨後在9月20日在美加邊境遭逮，據稱當時嫌犯還攜帶槍械，目前由美加兩國聯手偵辦該起總統暗殺案；嫌犯在信中威脅川普退出2020年總統大選，更稱如果隨信附上的「特別禮物」沒有起效，會用另一種毒物對付川普，「甚至親自槍殺」。

    綜合外媒報導，52歲的加拿大籍女嫌犯費里爾（Pascale Cecile Veronique Ferrier）是電腦工程師，原本是法國人，不過在2015年獲得加拿大國籍，擁有加、法雙重國籍，住在加拿大魁北克；不過有紀錄指出，費里爾在2019年曾住在美國，但當年3月涉嫌無照持有槍械，還一度拒捕，關進監獄後又被查出簽證已過期6個多月，最後被驅逐回加拿大。

    費里爾的毒信被美方攔截，介入調查的美國聯邦調查局（FBI）在信上發現她的指紋，費里爾20日在紐約州的邊境檢查點遭到逮捕，邊境執法官員還在她的車上搜出槍械、刀器與彈藥。

    根據FBI所提交的法律文件指出，費里爾在寄給川普的讀信中寫道，我幫你取了一個新的名字：醜陋的暴君小丑，希望你會喜歡這個新名字，「你毀了美國，還讓這裡陷入災難」，我在美國有親戚，所以我不希望你在接下來4年繼續當美國總統，「退出總統大選」，費里爾更威脅若毒信豈不了作用，就會再找另一種毒物甚至親自過來槍擊川普。

    加拿大聯邦警察「皇家加拿大騎警」（RCMP）也與FBI跨國聯手偵辦，並在9月21日搜查一處位於蒙特婁聖休伯特鎮的公寓，據稱與費里爾有關，RCMP表示，我們認為費里爾總共計出6封信，1封寄到白宮，其餘5封寄到德州；目前德州伊達爾戈郡（Hidalgo County）的警長瓜拉（Eddie Guerra）已證實有收到一封含有蓖麻毒素的毒信，所幸無人受到影響。

    費里爾在昨天（22日）首度出庭審理時拒絕認罪，並要求法院為她指定辯護律師；審理法官認為費里爾有潛逃之虞，因此將她移交給美國法警監管，並裁定下次開庭時間為9月28日。

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