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    美總統大選首場辯論29日登場 主題含疫情經濟大法官等

    美國2020總統大選首場辯論會將在9月29日登場，尋求連任的共和黨現任總統川普（左）與民主黨總統候選人拜登（右）辯論主題將包含疫情、最高法院大法官、經濟及美國各地「種族和暴力」。（法新社資料照）

    美國2020總統大選首場辯論會將在9月29日登場，尋求連任的共和黨現任總統川普（左）與民主黨總統候選人拜登（右）辯論主題將包含疫情、最高法院大法官、經濟及美國各地「種族和暴力」。（法新社資料照）

    2020/09/23 18:39

    〔中央社〕美國2020總統大選首場辯論會將在下週登場，主持人今天宣布，2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情、最高法院、經濟，以及美國多座城市的「種族和暴力」，都將在辯論主題之列。

    福斯新聞台（Fox News）主播華勒斯（Chris Wallace）表示，90分鐘的辯論也會談到總統川普和民主黨總統提名人拜登（Joe Biden）的政績。

    9月29日這場辯論會將在俄亥俄州凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）舉行，訂晚間9時登場，這是川普和拜登3場辯論會的第1場。

    華勒斯表示，辯論會6大主題還包括大選的公正性，將分6段各15分鐘時間，讓兩位候選人展開激辯。華勒斯還表示，辯論主題或將隨著「新聞發展」而變動。

    華勒斯表示，這些主題之所以會事先選定並公告周知，是「為了鼓勵大家對國家面臨的幾大議題進行深度討論」。

    先前在民主黨提名戰敗給拜登的億萬富翁思特爾（Tom Steyer），不滿氣候變遷未列入辯論主題。

    思特爾推文說：「這讓人無法接受，氣候危機不能漠視。」

    除了9月29日這場，11月3日投票日之前還會有兩場辯論，分別在10月15日和10月22日舉行。

    副總統彭斯（Mike Pence）與民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的辯論會，則將在10月7日登場。

    根據真清晰政治網站（RealClearPolitics），拜登全國性民調的平均數字仍領先川普。

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