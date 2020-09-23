不只被標為三級片！反送中紀錄片光碟送審...送回來變一堆碎片

影意志影院22日晚間在臉書粉專PO出一張送審電影光碟粉碎的照片，表示20年來從未有過這樣的事。（擷取自影意志影院）

2020/09/23 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕「影意志影院」製作反送中紀錄片《理大圍城》21日晚間首映，不過上映前困難連連，不但送審時遭香港電檢處不斷刁難，在上映前2小時還突然被評為三級電影，18歲以下觀眾被迫退票。不僅如此，影意志影院22日晚間還在臉書粉專PO出一張送審電影光碟變成碎片的照片，表示20年來從未有過這樣的事。

影意志影院粉專昨日晚間在臉書PO文，表示《理大圍城》光碟被電檢處毀壞，並附上一張香港政府公函信封與碎成一片片的光碟照片，在信封上還隱約可見以不顯眼的紅色寫著「理大碎片」。粉專說，21日收到電檢處發出證明書之際，同時亦附上這一份「理大碎片」。詢問之下，原來有電檢處員工在檢視工作期間，有意或無意損壞影意志呈上的DVD光碟。影意志同事極為震驚，畢竟申請電檢近20年從未遇過相似事件。

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粉專指出，此DVD光碟除了是部分申請文件外，更是導演團隊的財產之一。雖然電檢處同事立即補上一隻全新DVD，但電檢處並未有詳細提及事件發生的原因與經過，或作出任何正式書面回覆及道歉。

對此，網友紛紛留言表示「原來香港電檢署都是小學雞」、「堂堂一個政府，做這種事」、「垃圾電檢處，一支DVD都無法容忍」、「改網路發布啦，讓全世界都看到」、「幼稚」、「正宗玻璃心」、「根本恐嚇信」。

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