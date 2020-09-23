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    怪！英國村莊每天早上網路定時斷線 1年半後終於發現元兇

    英國一個小村每天早上7點網路就會斷線，已持續了1年半時間。網路公司派員實地調查，才發現是某戶人家的老舊電視機在干擾了全村的網路訊號。圖僅示意。（法新社）

    英國一個小村每天早上7點網路就會斷線，已持續了1年半時間。網路公司派員實地調查，才發現是某戶人家的老舊電視機在干擾了全村的網路訊號。圖僅示意。（法新社）

    2020/09/23 14:17

    〔即時新聞／綜合報導〕英國威爾斯一個小村落遇到神祕的網路問題，每天早上7點網路就會突然斷線，這個現象持續了1年半時間，讓當地居民非常頭痛。在更換纜線無果後，網路公司派員實地調查，才發現是某戶人家的老舊電視機在干擾全村的網路訊號，長期的謎團終於水落石出。

    綜合外媒報導，威爾斯波伊斯郡亞伯羅森（Aberhosan）的1個村莊，每天早上7點網路都會出現問題，包含自動斷線、網速下降。居民向網路公司Openreach投訴，但更換附近的纜線過後，網路問題依舊存在，最終Openreach決定派出團隊到當地調查，找出問題根源。

    Openreach團隊利用頻譜分析儀，在全村範圍來回找尋問題點，他們發現每到早上7點，就會出現電子雜訊干擾網路寬頻，工程師順著這條線索，終於發現電子雜訊的來源，某位居民的1台老舊電視，由於他每天早上7點打開電視，才造成全村人定時無法連上網。

    Openreach工程師告知那位居民，那台老舊電視會發出單一高突波雜訊（Single high-level impulse noise, SHINE），對網路造成訊號干擾，那位居民也承諾不再使用那台電視，並稱感到非常羞愧，要求公司不要公開他的姓名。目前，該村莊的網路已恢復穩定。

    Openreach的總工程師魯瑟福（Suzanne Rutherford）表示，不管是戶外電燈或微波爐，任何有電子零件的物品都可能影響到網路頻寬，建議民眾確保家中的電器產品都符合國家認證，並在網路故障時先報告給承包公司，以便調查。

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