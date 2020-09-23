「一切冠冕都比不上港人一聲加油」 羅冠聰入選《時代》2020百大人物

香港眾志創黨主席羅冠聰入選《時代》雜誌2020年百大風雲人物。（路透）

2020/09/23 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕全球知名《時代》雜誌公布2020年百大風雲人物，香港眾志創黨主席羅冠聰入選。

英國駐香港末代總督彭定康（Chris Patten）為羅冠聰寫下簡介，指出羅冠聰是一位流亡海外的民運人士，當前香港年輕一代反對北京摧毀法治及開放社會的自由，羅冠聰正是香港年輕人的領導者之一。彭定康提到，羅冠聰是工人家庭之子，後來當選為最年輕的立法會議員，而羅冠聰和他的戰友黃之鋒一樣，追隨民主派大老李柱銘、律師吳靄儀、媒體人黎智英、天主教會樞機陳日君等人的腳步。彭定康強調，大家都必須繼續為羅冠聰和那些為香港爭取自由而奮鬥的人們發聲、挺身而出。

請繼續往下閱讀...

羅冠聰稍早也在臉書貼文抒發心情，指出先前在讀者票選中位居首位，到現在自己的名字出現在榜單中，的確是很難想像，然而影響力也有好有壞，像是習近平、金正恩等暴君也是百大風雲人物的常客，他們對人權自由的破壞不言而喻，長年上榜藉此提醒大家自由的可貴。

羅冠聰認為，對他個人而言，上榜或許是過譽了，但若是作為對香港民主運動的肯定則是恰如其分。羅冠聰指出，香港抗爭扭轉了世界對中國共產黨的妄想，並以極具感染力的行動、畫面化身成守護自由的標桿，提醒大家所享有的民主自由非從天而降，而是靠眾人警醒、合力守衛，「從來沒有人想像過，香港抗爭的槓桿力量竟如此巨大，威脅到整個極權帝國的存續」。

羅冠聰表示，身為在偉大歷程的其中一位政治人物，無論受到多少褒獎，最終的目標都是要為社群爭取公益及民主，正如同蔡英文總統所言：「要謙卑、謙卑，再謙卑。」羅冠聰說：「一切外幅所加諸的冠冕，都不比香港人的一聲加油來得重要。」

羅冠聰也感謝一路以來支持他的朋友，而每當在貼文看到大家的鼓勵及鼓勵，很多自我質疑以及迷茫都隨風飄散，過去被驅離立法會曾是他政治生命的低潮，曾經認為自己在也跨不過難關，但實際上，經歷挫折才會使人強大。羅冠聰強調：「桂冠背後，全是傷痕。我永遠都與穿金戴銀、名成利就的其他百大風雲人物相反，我只能過著漂泊、不安的生活，但至少我無悔，我正無限接近生命的意義。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法