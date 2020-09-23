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    賄選疑雲再起！ 共同社︰東奧申委向海外匯款逾3億

    東奧賄選疑雲再起，傳出東京申奧委員會涉嫌向海外匯款超過11億日圓（約新台幣3.04億元），部分流向不明。（法新社）

    東奧賄選疑雲再起，傳出東京申奧委員會涉嫌向海外匯款超過11億日圓（約新台幣3.04億元），部分流向不明。（法新社）

    2020/09/23 11:51

    〔即時新聞／綜合報導〕由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情緣故，令2020東京奧運被迫延期，不料東奧風波不止，日前鬧得沸沸揚揚的東奧賄選爭議再度浮上檯面，傳出東京申奧委員會涉嫌向海外匯款超過11億日圓（約新台幣3.04億元），部分流向不明。

    據日本《共同社》報導，有多名相關人士透露，東京奧運申辦委員會向海外匯款總額超過11億日圓，其中支付超過2億日圓給新加坡諮詢公司Black Tidings（BT），而其他匯款對象不明，當時申辦委員會不願透露匯款對象，稱基於「保密義務」，對個別事項不予公開，不料現連BT公司也被爆出資金流向不透明。

    調查發現BT公司在2013年7月及10月確定獲得主辦權後，各收到一次申辦委員會匯款，其他情況也集中在國際宣傳活動頻繁的同一時期，相關消息人士透露，除了向海外匯款外，還有其他以億為單位的收款人不明資金進出。

    2014年4月公佈的奧運申辦活動報告顯示，申辦費總額合計約89億日圓（約新台幣24.6億元），而海外諮詢的支出約7.8億日圓（約新台幣2.51億元），與現在爆出的11億日圓有高達3億多日圓的落差。

    針對東奧賄選疑雲，法國檢方日前介入調查，由竹田恆和擔任理事長的東京申奧委員會2016年涉嫌向新加坡BT匯款200萬歐元（約新台幣7000萬），其中有一部分疑似用來收買擁有決定主辦城市投票權的IOC委員，竹田恒和矢口否認，不過卸任日本奧林匹克委員會（JOC）主席，同時也辭去國際奧委會（IOC）委員職務。

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