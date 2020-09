窺視共軍實彈射擊 美RC-135S偵查機再飛黃海蒐集情報

2020/09/23 10:27

〔即時新聞/綜合報導〕中國近日軍事行動頻頻,除了多次派軍機擾台,也密集在周邊海域實施軍演,引發各界關注,解放軍近期在黃海軍演,有美軍RC-135偵察機飛入黃海繞行多圈進行偵查後飛離。

紀錄軍事飛行器動態的推特帳號「飛機守望」(Aircraft Spots)22日指出,一架美國空軍RC-135S使用虛假電碼到黃海上空進行長時間繞行偵察,飛行路線彷彿密集的「迴紋針」一般,中共解放軍日前宣布21日至23日每天上午8時至傍晚6時在黃海南部進行實彈射擊,船隻禁止駛入。

這也是繼本月9日後RC-135S再度在黃海上空進行長時間偵查,當時解放軍也在黃海北部、南部實彈射擊。

RC-135S偵察機被稱為「眼鏡蛇球」(Cobra Ball),機上配備有精密的光學和電子感應器,是美軍專門用於追蹤彈道飛彈和火箭軌跡的偵察機。

USAF RC-135S 61-2663 GASP47 conducted a mission over the Yellow Sea on a miscoded Mode-S code 75C75C. pic.twitter.com/XMDw18Vcp1