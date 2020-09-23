窺視共軍實彈射擊 美RC-135S偵查機再飛黃海蒐集情報

繼本月9日後RC-135S再度在黃海上空進行長時間偵查。（圖擷自Aircraft Spots推特）

2020/09/23 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日軍事行動頻頻，除了多次派軍機擾台，也密集在周邊海域實施軍演，引發各界關注，解放軍近期在黃海軍演，有美軍RC-135偵察機飛入黃海繞行多圈進行偵查後飛離。

紀錄軍事飛行器動態的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）22日指出，一架美國空軍RC-135S使用虛假電碼到黃海上空進行長時間繞行偵察，飛行路線彷彿密集的「迴紋針」一般，中共解放軍日前宣布21日至23日每天上午8時至傍晚6時在黃海南部進行實彈射擊，船隻禁止駛入。

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這也是繼本月9日後RC-135S再度在黃海上空進行長時間偵查，當時解放軍也在黃海北部、南部實彈射擊。

RC-135S偵察機被稱為「眼鏡蛇球」（Cobra Ball），機上配備有精密的光學和電子感應器，是美軍專門用於追蹤彈道飛彈和火箭軌跡的偵察機。

USAF RC-135S 61-2663 GASP47 conducted a mission over the Yellow Sea on a miscoded Mode-S code 75C75C. pic.twitter.com/XMDw18Vcp1 — Aircraft Spots （@AircraftSpots） September 22, 2020

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