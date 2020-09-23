安倍曾力促美伊在東京密談 調解兩國緊張關係

未調解美伊關係，日本前首相安倍晉三（右）曾在去年12月的日伊領導人會談中，向伊朗總統魯哈尼（左）提議在東京舉行美伊秘密會談，但因伊朗無法信任美國，最後此事告吹。（法新社）

2020/09/23 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕多名消息人士透露，為調解美國和伊朗的緊張關係，日本前首相安倍晉三曾在去年12月的日伊領導人會談中，向伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）提議在東京舉行美伊秘密會談，做好正式對話的準備，但因伊朗無法信任美國，最後此事告吹。

根據《共同社》報導，消息人士表示，當時日本打出「首相保證」這張牌，稱安倍絕對會確保美國川普政府遵守秘密會談中的協議事項，但還是無法消除伊朗的疑慮，導致破局。

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報導指出，日本努力調解美伊關係，去年6月藉由安倍訪問伊朗的時機，向伊朗提出用原油和美國穀物進行以物易物的交易方案，但川普政府一直不放棄對伊制裁，使日本的斡旋外交以失敗告終。此外，法國也在去年9月的聯合國大會上試圖讓美伊領導人接觸，但也失敗。

消息人士透露，伊朗同年10月曾向日本提出美國解除制裁的方案，內容為美方在1個月內解除制裁，伊朗就會籌備履行核協議義務，並為接下來的正式對話鋪路。日本則表示雙方需要協商議程，力勸伊朗在籌備階段時與美方的秘密會晤，在日本的設想下，大致為副部長級別的協商。

同年12月20日，安倍在東京與魯哈尼會面，並徵詢伊方意見，不過魯哈尼堅持美國「先解除制裁再談」的原則，而沒有接受。據悉，伊朗是擔心和北韓一樣，舉辦美朝領導人會晤後，並沒有解除制裁，反而給美方外交得分的好處。

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