中國冤獄多 許章潤斥「口袋罪」：想治你，就把你裝進去

前北京清華大學教授許章潤。（圖擷取自網路）

2020/09/23 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕前北京清華大學法學教授許章潤發新文，以「致疑刑法學家」為題，呼籲中國的法學專家們不要「出賣專業，助紂為虐」，並指中國存在許多「口袋罪」，是刑法學家們的學理疏忽與德行虧損。

綜合媒體報導，許章潤這篇文章是再度聲援其好友、上月被北京警方刑事拘留的中國企業家耿瀟男和她的丈夫。之前，許章潤因「被嫖妓」被警方帶走時，耿瀟男是最早向海外媒體發佈消息並呼籲救人的人士之一，她夫妻被刑拘後，許章潤在第一時間就發表《就女子羈獄致暴政書》的公開信，促請當局釋放耿瀟男夫婦，還兩人自由和公道，「瀟男有罪，吾人同罪，莫欺負女子，坐牢殺頭，請自章潤始」。

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許章潤新文指出，中共1979年曾規定「投機倒把」與「流氓」兩個「口袋罪」，不知冤枉了多少人，「想治你，就把你裝進去」。現在，所謂的「尋滋」、「煽顛」與「非法經營罪」也等同於一個大口袋罪。而且把這一罪行引入出版業，更是牛頭不對馬嘴。耿瀟男夫婦不幸被裝入這一「口袋罪」。

他批評，法律不能成為執法者選擇性適用以鉗制言論的工具，否則將人人自危。因此，現行刑法第225條，一旦擴大適用與出版業，「可謂不折不扣之惡法」，惡劣影響所及，超出出版行當。

文章中批評，中共的刑法學家們多數還是「辦事員」，熱衷於「槍桿子刀把子」那些陳腐的專政教條，「獻上忠誠，出賣專業，助紂為虐……」。更有極少數者，「鐵心自首，深刻周納，喪盡天良，不過是維辛斯基式的幫凶」。

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