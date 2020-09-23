為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國冤獄多 許章潤斥「口袋罪」：想治你，就把你裝進去

    前北京清華大學教授許章潤。（圖擷取自網路）

    前北京清華大學教授許章潤。（圖擷取自網路）

    2020/09/23 09:10

    〔即時新聞／綜合報導〕前北京清華大學法學教授許章潤發新文，以「致疑刑法學家」為題，呼籲中國的法學專家們不要「出賣專業，助紂為虐」，並指中國存在許多「口袋罪」，是刑法學家們的學理疏忽與德行虧損。

    綜合媒體報導，許章潤這篇文章是再度聲援其好友、上月被北京警方刑事拘留的中國企業家耿瀟男和她的丈夫。之前，許章潤因「被嫖妓」被警方帶走時，耿瀟男是最早向海外媒體發佈消息並呼籲救人的人士之一，她夫妻被刑拘後，許章潤在第一時間就發表《就女子羈獄致暴政書》的公開信，促請當局釋放耿瀟男夫婦，還兩人自由和公道，「瀟男有罪，吾人同罪，莫欺負女子，坐牢殺頭，請自章潤始」。

    許章潤新文指出，中共1979年曾規定「投機倒把」與「流氓」兩個「口袋罪」，不知冤枉了多少人，「想治你，就把你裝進去」。現在，所謂的「尋滋」、「煽顛」與「非法經營罪」也等同於一個大口袋罪。而且把這一罪行引入出版業，更是牛頭不對馬嘴。耿瀟男夫婦不幸被裝入這一「口袋罪」。

    他批評，法律不能成為執法者選擇性適用以鉗制言論的工具，否則將人人自危。因此，現行刑法第225條，一旦擴大適用與出版業，「可謂不折不扣之惡法」，惡劣影響所及，超出出版行當。

    文章中批評，中共的刑法學家們多數還是「辦事員」，熱衷於「槍桿子刀把子」那些陳腐的專政教條，「獻上忠誠，出賣專業，助紂為虐……」。更有極少數者，「鐵心自首，深刻周納，喪盡天良，不過是維辛斯基式的幫凶」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國藝術家耿瀟男夫婦「被失蹤」 許章潤、蔡霞呼籲公眾關注
    2020/09/10 13:29

    中國藝術家耿瀟男夫婦「被失蹤」 許章潤、蔡霞呼籲公眾關注
    罵習近平「無恥」遭清大開除 許章潤獲哈佛聘書
    2020/08/21 14:33

    罵習近平「無恥」遭清大開除 許章潤獲哈佛聘書

    千元入主龍頭股 富蘭克林坦伯頓科技基金
    怒罵習近平遭北京清大解雇 許章潤打油詩：土匪如今在學府
    2020/08/20 08:08

    怒罵習近平遭北京清大解雇 許章潤打油詩：土匪如今在學府
    首駁嫖娼反控官方誣陷 許章潤︰委託維權律師打官司
    2020/07/29 14:42

    首駁嫖娼反控官方誣陷 許章潤︰委託維權律師打官司
    國際今日熱門
    軍情動態》美方將售台魚叉及SLAM-ER飛彈 美軍演展示火力
    2020/09/22 13:06

    軍情動態》美方將售台魚叉及SLAM-ER飛彈 美軍演展示火力 影片

    軍情動態》連續4度合作 美軍再向BAE採購「射水魚」毀雷裝置
    2020/09/22 10:29

    軍情動態》連續4度合作 美軍再向BAE採購「射水魚」毀雷裝置

    全球暖化另一嚴重後果！ 新研究：冰融致水銀注入河水
    2020/09/22 11:33

    全球暖化另一嚴重後果！ 新研究：冰融致水銀注入河水

    千里送人頭？邊境衝突頻繁急徵兵 解放軍痛哭影片瘋傳
    2020/09/22 10:41

    千里送人頭？邊境衝突頻繁急徵兵 解放軍痛哭影片瘋傳

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播