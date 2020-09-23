承認中國是最大挑戰 拜登顧問：但完全脫鉤不切實際

美國民主黨總統候選人拜登的外交政策顧問、前美國副國務卿布林肯（Antony Blinken）。（美聯社）

2020/09/23 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登的外交政策顧問、前美國副國務卿布林肯（Antony Blinken）22日表示，儘管中國是美國的最大挑戰，但與中國完全脫鉤的想法不切實際，最終將會適得其反。

《路透》報導，布林肯22日以視訊方式參加美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）的一場活動表示，與中國「完全脫鉤」（fully decouple）是不切實際的，拜登若當選將重新建立蒙有關係，以尋求更有效的方法，包括設立國際科技標準，以此建立美國的戰略影響力。

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針對美國總統川普經常批判拜登對中國過於軟弱，布林肯說，在川普的領導下，目前就每一個關鍵指標而言，中國的戰略地位都較強，而美國的戰略地位則較弱，拜登將專注在重建美國的競爭力，才能更好與中國競爭。

布林肯指出，拜登支持在必要時使用關稅，同時將制定更廣泛的計畫，包括重新在美國生產一些必需品，而且關稅會有策略及計畫地去執行，以確保相關措施能帶來成功，而非只是虛張聲勢。布林肯還說，如果外國政府以作弊方式威脅到美國本土工作機會，拜登將會積極執行國內貿易法律，以此保護美國。

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