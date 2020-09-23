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    「想報復又怕傷害自己」 美學者分析中國發制裁清單背後心態

    針對中國祭出「不可靠實體清單」，美國學者認為，中國列出清單是虛張聲勢。（法新社）

    針對中國祭出「不可靠實體清單」，美國學者認為，中國列出清單是虛張聲勢。（法新社）

    2020/09/23 07:43

    〔即時新聞／綜合報導〕面對美國商務部在18日宣布禁止下載TikTok，並禁止使用WeChat之後，中國商務部19日做出反制，公布「不可靠實體清單」規定，並稱要美國停止霸凌。針對中國祭出「不可靠實體清單」，美國學者認為，中國列出清單是虛張聲勢，且中國想對美國報復，卻又害怕傷害到自己。

    根據《美國之音》報導，美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員史劍道（Derek Scissors）認為，中國所列的清單是在「虛張聲勢」，因為美國對中國企業的限制其實也是「雷聲大雨點小」，而美國企業其實是中國在貿易戰中的最大盟友，若對此採取報復，等於是報復中國自己的朋友，中國會等到美國大選結束後的對中政策是否轉變再採取行動。

    前美國貿易官員、戰略與國際研究中心貿易專家芮恩希（William Reinsch）則認為，中國一定會對美國報復，但中國非常謹慎，中國需要時間考慮如何在報復的同時不傷害到自己。芮恩希指出，中國朝著與美國分離的方向發展，原因在於中國為了自身利益而鬥爭，但中國也體認到，短期來說他們要這麼做的難度及代價都很高，因為中國在高科技領域很依賴美國，中國想朝上述方向前進，但不想這麼快速，因為會害怕削弱自己的高科技產業。

    曾在歐巴馬政府時期擔任負責中國事務的助理美國貿易代表穆恩（Jeff Moon）表示，中國的聲明非常含糊，應該是避免對外國公司產生任何直接影響，但這聲明提醒美國政府和公司，中國有意採取報復，而這種做法先是避免在美國大選前製造更多緊張局勢，同時也回應中國國內的呼籲。

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