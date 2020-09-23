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    美副總統專機引擎故障 起飛後緊急返航

    美國副總統彭斯（Mike Pence）原訂今日搭乘班機要從新罕布什爾州返回白宮，但稍早驚傳飛機起飛後引擎出現故障，班機被迫立即返航。（美聯社）

    美國副總統彭斯（Mike Pence）原訂今日搭乘班機要從新罕布什爾州返回白宮，但稍早驚傳飛機起飛後引擎出現故障，班機被迫立即返航。（美聯社）

    2020/09/23 08:50

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒消息指出，美國副總統彭斯（Mike Pence）原訂今日搭乘班機要從新罕布什爾州返回白宮，但稍早驚傳飛機起飛後引擎出現緊急故障，班機被迫立即返航。

    綜合媒體報導，彭斯參加在新罕布什爾州的活動後，原本要搭乘副總統專機「空軍二號」（Air Force Two）返回白宮，但起飛後卻出現引擎緊急故障的情況，該次班機因此被迫緊急返航。

    媒體消息指出，飛機在起飛時可能撞到鳥類，目前傳出彭斯與白宮官員將改搭另一架飛機。

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