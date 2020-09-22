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    川普角逐諾貝爾和平獎 親致電2北歐議員感謝提名

    瑞典基民黨國會議員傑卡布森在推特發文表示自己接到川普總統來電，謝謝他提名川普角逐諾貝爾和平獎。（圖擷自推特）

    瑞典基民黨國會議員傑卡布森在推特發文表示自己接到川普總統來電，謝謝他提名川普角逐諾貝爾和平獎。（圖擷自推特）

    2020/09/23 00:54

    〔中央社〕提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎的2位北歐國會議員今天透露，他們都接到川普親自來電，向他們表達感謝之意。

    瑞典基民黨（Christian Democrats）國會議員傑卡布森（Magnus Jacobsson）在推特發文表示：「我和女兒前往馬廄途中，川普總統打電話來，謝謝我提名他角逐諾貝爾和平獎。」

    傑卡布森還寫道：「我們針對中東和巴爾幹半島的和平進行一段不錯的談話。我祝福他的和平進程發展順利。」推文並附上一張川普微笑坐在辦公桌前通話的照片。

    挪威進步黨（Progress Party）國會議員泰布林吉加德（Christian Tybring-Gjedde）也告訴法新社，他昨天同樣接到川普來電。進步黨是反移民的民粹右派政黨。

    泰布林吉加德表示，川普這通電話「只是要謝謝我提名」，但他拒絕透露兩人對話細節。

    泰布林吉加德說，川普此舉令他「驚訝」，「他這麼做真的很棒。我想不是每個人都會這麼做。他人非常好。」

    泰布林吉加德和傑卡布森本月初宣布，他們已各自提名川普角逐2021年諾貝爾和平獎。

    泰布林吉加德的提名理由是，川普在以色列與阿拉伯聯合大公國達成關係正常化協議上扮演角色。傑卡布森的理由則是，川普致力調解塞爾維亞與科索沃的緊張關係。

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