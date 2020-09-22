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    再亂丟垃圾啊！ 泰國家公園決定全部「寄還」遊客

    園方將遊客遺留下來的垃圾打包完整，並留下了一張寫著「你在考艾國家公園忘了這些東西」的貼心字條。（圖擷取自Varawut Silpa-archa臉書）

    園方將遊客遺留下來的垃圾打包完整，並留下了一張寫著「你在考艾國家公園忘了這些東西」的貼心字條。（圖擷取自Varawut Silpa-archa臉書）

    2020/09/22 23:37

    〔即時新聞／綜合報導〕人們到旅遊景點遊玩除了留下美好回憶之外，許多沒公德心的遊客往往也會「留下」許多垃圾，造成環境髒亂甚至是生態浩劫。泰國中部的「考艾國家公園」（Khao Yai National Park）近日出招反擊，決定將所有拋棄在當地的垃圾「寄還給遊客」，絕不姑息！

    綜合媒體報導，泰國國家資源與環境部（Ministry of National Resources and Environment）部長西巴-阿差（Varawut Silpa-archa）15日在臉書上發文說，考艾國家公園決定將遊客留下來的垃圾全數寄還給亂丟者，提醒遊客別忘記在離去前將垃圾清理乾淨。

    PO文中提到，最近有遊客在園區內租用露營區，但在離去後留下大量垃圾，讓西巴-阿差十分憤怒，由於園區是國家公園，前來遊玩的遊客都必須留下地址，因此園方可以輕易地找到亂丟者的居住處，園方決定將垃圾全數「寄還」給沒公德心的亂丟者，讓垃圾「物歸原主」。

    在西巴-阿差分享的照片中可以看到，園方將遊客遺留下來的垃圾打包完整，還「貼心」附上一張寫著「你在考艾國家公園忘了這些東西」的字條。西巴-阿差也說，除了歸還垃圾，他們也已向當地警方報案，在當地，亂丟垃圾可能面臨最多5年有期徒刑或50萬泰銖（約50萬新台幣）的罰款。

    泰國國家資源與環境部長臉書全文

    沒公德心的遊客在園區留下大量垃圾，園方決定全數「寄還」給亂丟者。（圖擷取自Varawut Silpa-archa臉書）

    沒公德心的遊客在園區留下大量垃圾，園方決定全數「寄還」給亂丟者。（圖擷取自Varawut Silpa-archa臉書）

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