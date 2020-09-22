恐攻嫌犯受審中 法《查理週刊》主管遭恐嚇

法國諷刺刊物《查理週刊》重新刊載備受爭議的伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫，再度引起爭論。（歐新社資料照）

2020/09/22 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕2015年法國諷刺刊物《查理週刊》（Charlie Hebdo）巴黎辦公室遭恐怖分子血洗，今年9月此案開始審理，《查理週刊》也同時宣布重新刊載備受爭議的伊斯蘭教先知穆罕默德漫畫，再度引起爭論。近日《查理週刊》的人力資源主管布雷特（Marika Bret）的警衛在14日時遭受恐嚇威脅，除此之外她也收到了許多恐嚇訊息。

綜合外媒報導，已經保護布雷特5年的警衛，在14日收到「精準且詳細」的恐嚇威脅而離開布雷特的家，布雷特表示，「有某種幻覺式的仇恨包圍了《查理週刊》。」她表示，威脅始於這個月初針對2015年伊斯蘭恐怖分子血洗《查理週刊》巴黎辦公室案件的審判，還有《查理週刊》重新刊載伊斯蘭教先知穆罕默德漫畫之時。布蕾特說，「我們收到了各種恐嚇訊息，包括來自蓋達組織（al-Qaeda）的威脅，他們宣稱將繼續完成（2015年槍手進行大屠殺的）任務。」

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2015年，《查理週刊》的巴黎辦公室遭恐怖分子兄弟檔薩義德（Saïd Kouachi）和謝里夫（ Cherif Kouachi）闖入槍擊，造成12人死亡，包含許多知名的漫畫家，2位槍手在事發後被擊斃，14名同夥則被逮捕，於今年9月接受審判。《查理週刊》也重新刊登引發伊斯蘭界暴怒的伊斯蘭教先知穆罕默德漫畫，《查理週刊》表示，自2015年1月以來，經常有人要求刊載穆罕默德的其他漫畫，「我們一直拒絕這樣做，不是因為法律不允許，而是因為這樣做需要有充分的理由，而且是要有意義的，是可以引起討論的。」

目前2015年伊斯蘭恐怖分子血洗《查理週刊》巴黎辦公室案件仍在審理當中，此案的審理被視為極具歷史意義，雖然沒有進行現場直播，但是審理過程有被拍攝存檔，是此類型案件的首例。

《查理週刊》的人力資源主管布雷特表示收到許多恐嚇訊息。（法新社資料照）

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