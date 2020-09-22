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    從政壇消失 網爆前中國國家副主席李源潮自殺身亡

    2019年6月下旬，中國社交網路上也曾瘋傳李源潮離世，隨後就出現這張他正在讀報的照片，並露出報刊的出版日期（6月24日），似乎意圖闢謠。（圖擷取自推特）

    2019年6月下旬，中國社交網路上也曾瘋傳李源潮離世，隨後就出現這張他正在讀報的照片，並露出報刊的出版日期（6月24日），似乎意圖闢謠。（圖擷取自推特）

    2020/09/22 21:26

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國前國家副主席、前中共中央組織部長李源潮，自2018年3月「裸退」（不再擔任任何職務）後，便從中國政壇消失。如今驚傳李源潮20日在家中自殺身亡，不過此消息還未得到中國官方證實。

    據YouTube帳號「方位觀察」21日爆料，得到『大陸』傳出的突發消息，李源潮於北京時間2020年9月20日在家中自殺身亡，中共中央有關部門已經介入調查。

    爆料人稱自己與李源潮有一面之緣。35年前，他本人曾獲得一項文學獎，頒獎人正是李源潮。對李源潮很有好感的「方位觀察」希望這消息是假消息。

    2019年6月下旬，中國社交網路也曾瘋傳李源潮在家中自殺，也有消息說他被清算遭抓捕。但官媒隨後登出一張李源潮讀《人民日報》的照片，照片上可看到報紙的日期是6月24日，闢謠之意不言而喻。

    不過爆料人表示，按照中共的政治邏輯，這次消息的可靠性很大。他說：「在2013年-2018年，李源潮擔任國家副主席期間，處境艱難，特別是在2016年之後，受到調查。」他認為，李源潮的結局，「符合政治邏輯」。

    李源潮出身紅二代，現年70歲，其父李干成是曾慶紅之父曾山的部下。李於2007年至2012年間擔任中共中央委員會組織部部長，並於2013至2018年間擔任中國國家副主席。他過去與胡錦濤、李克強、令計劃、劉延東、劉奇葆和胡春華等人被視為共青團派系的代表人物。

    李源潮在2017年中共19大舉行時，雖然未滿68歲，卻卸任中央委員，2018年3月裸退，由比他年長的王岐山擔任國家副主席，自此在中國政壇消失，原因至今尚未揭曉。

    《明鏡新聞》曾報導稱，李源潮與令計劃曾密謀政變，意圖取代習近平與李克強，由令計劃擔任總書記，李源潮擔任總理，但最終沒有成功。

    外界認為，隨著中共中央辦公廳前主任令計劃於2014年底落馬後，北京中央的團派系統已被瓦解。

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