維基解密創辦人引渡聽證 精神科醫生：阿山吉出現幻聽

精神科醫生今日在引渡聽證會上表示，阿山吉在獄中出現幻聽。圖為阿山吉支持者在倫敦法院外抗議。（法新社）

2020/09/22 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕維基解密創辦人阿山吉（Julian Assange）正被關押在英國監獄，一名曾數次探訪他的精神科醫生今（22）日在引渡聽證會上表示，阿山吉在獄中出現幻聽，聽到不存在的聲音和音樂。

《法新社》報導，精神病學家柯波曼（Michael Kopelman）曾探訪阿山吉20次，他在聽證會上表示，如果這位前駭客因洩漏軍事機密而被引渡到美國，他自殺的風險「非常高」。他列舉了阿山吉患有「嚴重憂鬱症」和「精神病症狀」的證據，包括他在倫敦西南部戒備森嚴的貝爾馬什（Belmarsh）監獄單獨關押的牢房中出現了幻聽。

請繼續往下閱讀...

柯波曼在倫敦市中心的中央刑事法院上說，阿山吉表示，他聽到幻聽說，「你是塵土，你已經死了，我們要來救你了」。他表示，阿山吉的自殺衝動「源自臨床因素...但迫在眉睫的引渡會觸發這種（自殺）企圖」，警告若被引渡，「他（的情況）會大幅惡化」。

美方律師劉易斯（James Lewis）已就阿山吉某些說詞的真實性向柯波曼提問，暗示這些內容可能是他編造的。

根據美國間諜法，阿山吉面臨18項指控，涉及維基解密在2010年發布的50萬份秘密文件，揭露美國在阿富汗和伊拉克軍事行動的各方面情況。如果他被定罪，過去16個月一直被關在貝爾馬什監獄的阿山吉，可能會判處175年徒刑。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法