反送中紀錄片 上映前2小時遭港府評為「三級片」

記錄片《理大圍城》、《佔領立法會》被港府的審查機構「香港電影、報刊及物品管理處」（簡稱電檢處）改為「三級片」，還要求在片頭加上「警告聲明」。（圖擷取自「影意志影院」facebook）

2020/09/22 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕由香港多個獨立電影人所組成的非營利組織「影意志影院」，原定昨天（21日）在香港藝術中心古天樂電影院上映記錄片《理大圍城》、《佔領立法會》，結果這兩部紀錄片在上映2個小時前竟被港府的審查機構「香港電影、報刊及物品管理處」（簡稱電檢處）改為「三級片」，還要求在片頭加上「警告聲明」，引起「影意志影院」強烈不滿，但為了讓紀錄片如期上映只能暫時接受，不過影意志強調會繼續上訴，以保障應有權利。

「影意志影院」在臉書專頁表示，原本紀錄片《理大圍城》及《佔領立法會》定在21日起至23日晚上7時45分在藝術中心古天樂電影院上映，而三個場次的票原先已銷售一空，但電檢處在這兩部紀錄片上映前2個小時，突然將它們評為「三級片」，導致18歲以下的購票者無法觀看，因此只能緊急進行退票處理，對觀眾十分抱歉。

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影意志影院也發表聲明，指出《佔領立法會》及《理大圍城》一直為外界爭議性非常高的電影，導演團隊也一直為真實紀錄各社會運動而不惜冒著各種風險，電影帶來的回響及反應大家有目共睹，然而電檢處卻利用各種手段，逼使導演們需要作出非本人意願的聲明，「如果不跟從指引，電檢處便可以利用行政手段令放映無法進行！」。

影意志影院也提出4點強烈不滿的行為：1.以保障各方為由，實屬保障自己之實來強逼修改影片。

2.要求影片開首作出聲明，但不願表明此為電檢處要求。

3.以不知名原因推翻由電檢處發出的證明書。

4.未能按時發出證明書，並將責任推卸於申請者。

影意志影院強調，由於影意志及香港紀錄片工作者不希望為業界帶來錯誤先例，但也不想讓真相任由香港政府扼殺、默許歷史被政權改寫，為了能順利放映，影意志暫時接受港府要求在電影開頭加上「警告、聲明的標語」，但一定會繼續上訴，煩請以後看電影出現奇怪告示，請大家不要誤會導演們！

記錄片《理大圍城》、《佔領立法會》被港府的審查機構「香港電影、報刊及物品管理處」（簡稱電檢處）改為「三級片」，還要求在片頭加上「警告聲明」。（圖擷取自「影意志影院」facebook）

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