「港警發牌」才能採訪警方 8新聞組織怒了：取消修法

8個媒體組織今晚發表聯合聲明，譴責港警在完全沒跟業界溝通下，單方面破壞雙方關係，要求港警收回「傳媒代表」定義的修訂，否則會採取一切可行、必要措施回應。（圖擷取自香港記者協會臉書）

2020/09/22 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕港警將修改《警察通例》下「傳媒代表」的定義，未來只有經政府登記的新聞媒體可在警方允許下進行採訪，不再承認香港四大新聞工會中的「香港記者協會」（簡稱記協）、「香港攝影記者協會」（簡稱攝記協）登記記者；港警意圖變相實施「記者登記制」的舉動引起香港新聞界一片譁然，有8個媒體組織在今晚（22日）發表聯合聲明，譴責港警在完全沒跟業界溝通的情況下，單方面破壞雙方關係，要求港警收回該項修訂，否則會採取一切可行、必要措施回應。

綜合外媒報導，香港記者協會、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、明報職工協會、壹傳媒工會、香港電台節目製作人員工會、眾新聞工會等8個新聞組織發表聯合聲明，譴責警方這次的修改通例是「變相由政府審核何謂記者，從根本的改變香港原有的制度，無異於實行官方發牌制度」，嚴重影響採訪自由以及新聞自由，也讓香港逐漸走向極權專制之路。

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聲明指出，警方聲稱有人冒充記者妨礙公務、甚至是攻擊警方，但是又提不出明確證據，「完全是片面之詞」，更與「記協」、「攝記協」毫無關係，藉故修訂並不合理，且港警同樣沒有證據可以指控記協核發會員證或記者證有不當之處；警方在信中聲稱「不時與業界溝通，交換意見，積極完善採訪安排」，但記協曾多次邀請警務處長鄧炳強商討採訪安排，全被拒絕會面，對警方所謂的「聆聽意見」無法理解。

聲明強調，《基本法》第27條明確保障香港居民的新聞自由，過去多年來不少自由身記者及未有於政府新聞處發布系統登記的傳媒，都曾為香港大眾報導事實真相，「警方不應透過行政手段篩選官方認可的傳媒，損害港人本身享有的權利」；另外也有至少35家大小網路媒體發表聯合聲明譴責，強調會繼續採訪、實踐法律以及制度保障的新聞自由。

民主派立法會議員許智峰批評，港警變相自設發牌制度規管新聞機構，是「由行外人管行內人」；他強調新聞自由的重要性，並指出過去很多揭露警暴的畫面均來自網媒或學生媒體，質疑警方現時修例只是為了打壓異己。

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