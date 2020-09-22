橫行霸道！露營開心燒烤到一半 竟引來「8腳強盜」突襲

在澳洲西部耶誕島生活的盧蒂克一家人，近日舉辦燒烤趴，找來島上遊客同樂，正準備大快朵頤時，附近竟出現數十隻巨大的「椰子蟹」聞香而來，團團包圍著眾人。（圖擷取自Christmas Island Tourism臉書）

2020/09/22 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕真是名副其實的橫行霸道！在澳洲西部耶誕島（Christmas Island）生活好幾年的盧蒂克（Luetich）一家人，近日一時興起舉辦燒烤趴，找了島上遊客共襄盛舉，沒想到正準備大快朵頤時，附近竟出現數十隻巨大的「椰子蟹」聞香而來，還團團包圍著眾人。

綜合外媒報導，盧蒂克一家人19日晚間在耶誕島舉辦燒烤趴，並揪了來島上遊玩的遊客一同參與，正當大家準備享用烤好的美食時，周圍突然出現一群「巨大的螃蟹」把眾人團團包圍，嚇得他們不知所措。

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照片中可見，盧蒂克家中的小女兒溫特（Winter McKendrick）原本正坐在折疊椅上吃美食，沒想到有6隻大螃蟹慢慢逼近，張牙舞爪地看著她，彷彿在用眼神說道，「把手上的食物交出來！」溫特見狀則俏皮地對鏡頭做出「震驚的小表情」。女主人艾咪（Amy Luetich）則提到，兒子算過他們周圍共有52隻螃蟹，而先前從來沒有遇過這麼多「搶劫犯」。

許多網友見狀驚呼，「太可怕了！好像異形入侵喔」、「看得我起雞皮疙瘩，你們太勇敢了，是我就馬上逃跑了」、「太可怕了！好像異形入侵喔」。據悉，這種螃蟹叫做椰子蟹，又稱八卦蟹，體重最重可達6公斤，最長能有1公尺寬，是現存最大型的陸生甲殼動物；目前台灣已將椰子蟹列入保育物種列表中。

在 Instagram 查看這則貼文 #stuffofyournightmares jill（@winterishere2015）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 19 日 下午 5:50 張貼

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