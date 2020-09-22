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    如何把解放軍「趕下海」？ 美專家︰美應派4個師數萬兵力駐台

    鄧恩認為，美軍應派4個重裝師兵力駐防台灣。（美聯社資料照）

    鄧恩認為，美軍應派4個重裝師兵力駐防台灣。（美聯社資料照）

    2020/09/22 16:36

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美中關係全方位惡化連帶牽動台海緊張，最新一期美國陸軍「軍事評論雙月刊」以中國武力犯台為主題作系列報導，其中由曾在密西根州國民兵服役6年的前密西根州議會研究人員鄧恩（Brian J. Dunn）撰寫的文章指出，若中國犯台而美國選擇介入，美國陸軍應做好準備，在台灣部署4個師的數萬兵力以及數千輛重裝軍車，以便將來犯的解放軍「趕下海」。

    據知名軍事記者David Axe報導，鄧恩假想的情境是解放軍成功跨越台灣海峽，並建立灘頭堡，「如果中國增兵的速度快過台灣的動員及反擊行動，在此情況下，如何阻止解放軍續留在台灣。」

    鄧恩認為，其中一個解決方法，就是美國陸軍在海空軍的協助與掩護下，將現役10個作戰師中4個師調派到台灣駐防。

    鄧恩指出，若解放軍登岸，守軍的任務就是要將解放軍限縮於灘頭堡並防止他們鞏固據點，讓守軍能在解放軍重型武器與支援到達前盡快反擊。

    他強調，若要達成目標，美國必須售台重裝甲車、攻擊直升機等擊退解放軍所需的火力奧援；將美軍的火力、航空與飛彈防衛單位派駐台灣，協助國軍反擊。

    鄧恩表示，雖然要台灣軍隊先頂住解放軍攻勢以待美軍來援不是不可行，問題是效益不佳。若美軍抵達時只能促成停火，只不過是延緩失敗的時間，派駐重裝部隊駐台 除能激發台灣士氣，也能讓解放軍不敢輕舉妄動。

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