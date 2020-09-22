軍情動態》空中支援能力提升 菲接收4架「超級大嘴鳥」攻擊機

首批4架A-29「超級大嘴鳥」輕型攻擊機已於19日飛抵菲律賓空軍基地，其餘2架會在未來一週進行交付，圖為A-29攻擊機。（擷取自菲律賓外交部網站）

2020/09/22 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓空軍於2017年下半年向巴西航空工業公司（Embraer）國防及安全部門下訂6架A-29「超級大嘴鳥」（Super tucano）輕型攻擊機，而首批4架已於19日已飛抵菲律賓空軍基地，其餘2架會在未來一週進行交付。

據《詹氏防務》報導，菲律賓軍方宣佈已經收到首批4架巴西A-29攻擊機，菲律賓新聞社（PNA）引述國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）的話表示，這4架A-29攻擊機已於19日安全將落在菲律賓呂宋島的克拉克空軍基地 （Clark Air Base）。

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《詹氏防務》指出，這趟飛行是由巴西航空工業公司人員駕駛，從巴西聖保羅起飛，在抵達菲律賓前，中途停靠加那利群島（Canary Islands）、葡萄牙、馬爾他、埃及、孟加拉、阿拉伯聯合大公國、印度、泰國、越南等地，進行加油。

而菲律賓外交部20日發佈另一份聲明，表示其餘還有2架A-29攻擊機會在「接下來的一週」抵達菲律賓，目前已在籌組正式的交接儀式，原定這6架A-29攻擊機是要在2月底進行交付的，不過卻因疫情流行而延期。預期A-29攻擊機將會擔任多種職務，包含近距離空中支援、輕型攻擊、監視偵察及空中攔截等。

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