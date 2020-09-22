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    遭控對新疆維族種族清洗 中國否認但坦承生育率大降

    中國政府遭指控對維吾爾族實施絕育政策。示意圖，非當事人。（路透）

    中國政府遭指控對維吾爾族實施絕育政策。示意圖，非當事人。（路透）

    2020/09/22 14:23

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府壓迫新疆維吾爾族引發全球撻伐，甚至遭控對維族婦女實施絕育政策，形同種族清洗。新疆政府承認2018年生育率確實顯著下降，但強調原因是「全面性實施的家庭計畫政策」。

    共產主義受難者紀念基金會資深研究員Adrian Zenz，在7月刊出一篇維族婦女因育有3名孩子遭罰款，且被當局強迫進行絕育手術的報導，並揭露文件顯示新疆節育人數從2016年平均每10萬人中不到50人，2018年暴增至每10萬人近250人。

    《CNN》在向新疆政府求證逾一個月後，終於獲得對方6頁回信，內容強烈否認所謂的「種族清洗」，指維吾爾族的人口在過去10年來持續地增加，2010至2018年新疆人口成長超過300萬，維族人口的成長更是超越地區平均，批評有關報導未如實反映新疆的狀況，「維族與其他少數民族的權利與利益受到充分保障，所謂的種族清洗是子虛烏有。」

    但根據統計，中國境內裝置子宮避孕器的人口逐年減少，新疆裝置的人數卻在2016年近乎直線上升，2018年平均每10萬人就有近1000名新增者，佔了整個中國的80％，生育率則從2017年的每千人15.88滑落至10.69。對此，新疆政府在回信中並沒有就避孕器的問題爭辯，生育率下降則是因「全面性實施的家庭計畫政策」導致，「2018年的新生兒較前一年減少約12萬名，當中約8萬名是因更好地實施了家庭計畫政策。」

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