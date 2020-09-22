12港人遭扣深圳見不了律師 處境控罪一次看懂

12名偷渡港人被扣留在深圳近一個月，刑事拘留37天的期限將至，家屬委任的律師仍遲遲無法會見。而他們是否會成為首批在中國大陸被以港區國安法起訴的港人，仍是未知數。圖為先前12名偷渡港青家屬召開記者會情形。（資料照，美聯社）

2020/09/22 12:48

〔中央社〕12名偷渡港人被扣留在深圳近一個月，刑事拘留37天的期限將至，家屬委任的律師仍遲遲無法會見。而他們是否會成為首批在中國大陸被以港區國安法起訴的港人，仍是未知數。

●12名港人犯了什麼罪？

中國海警8月23日在香港東南方海域查獲一艘涉嫌非法越境的快艇，港媒報導，傳上有12名曾參與「反送中」抗爭的示威者，其中包括之前因違反港區國安法被捕的「香港故事」成員李宇軒。報導指，他們原先計畫偷渡來台。

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時隔約3週，深圳市公安局鹽田分局於9月13日通報，指廣東海警8月23日查獲12名「非法越境人員」，他們涉嫌「偷越國（邊）境犯罪」，已被依法刑事拘留。

根據中國法律，「偷越國境罪」情節嚴重者，處1年以下有期徒刑、拘役或管制，並處以罰金。他們並未如之前外傳的，被指涉嫌「組織他人偷越國（邊）境罪」，這條罪行可處7年以上有期徒刑，或無期徒刑。

●無法會見的家屬律師 和「自選」的官派律師

12名港人被捕的消息傳出後，部分家屬委任了盧思位、任全牛和紀中久等多名中國大陸律師前往深圳看守所探視，不過至今沒有任何家屬委任的律師成功會見當事人。

盧思位指出，看守所先要求他出示公證文件，以證明確實由當事人家屬所委託。但當他再持公證前往，看守所仍不准許他的會面。他之後到當地檢察院投訴，也不被理會。

之後，多名委任律師遭所在地司法部門關切施壓，截至目前已有5名律師退出案件。

香港保安局長李家超於19日香港無線電視台（TVB）播出的專訪中，指12名港人身體狀況良好，並已按大陸當局提供的律師名單，各自選擇了2名委任律師。

他說，港府已取得這些委任律師的資料，供家屬聯繫。

不過相關說法卻不受12名港人家屬認同。家屬發聲明表示，已多次表明拒絕「官派律師」，批評李家超「逼家屬接受強加於被扣留者身上的『官派律師』」。

明報引述協助家屬的香港立法會議員朱凱迪表示，要求當事人接受「官派律師」，拒絕「家屬律師」接觸會見是大陸「封鎖信息的慣技」，他批評港府不僅不幫忙，還「混淆視聽，助紂為虐」。

●港府：尊重大陸司法管轄 非鎮壓民主人士

當事人家屬批評港府態度消極。對此，香港政務司長張建宗19日受訪時表示，港府、駐粵（廣東）辦和入境處都密切追蹤此事，更指入境處跟家屬見面8次，若加上駐粵辦，和家屬聯繫超過80次，強調港府並非沒有作為。

而他也強調，要尊重國家司法權和司法程序，並承認很難將12人帶回香港。

香港行政長官林鄭月娥15日受訪時就指出，案件屬於大陸司法管轄區的範圍，大陸機關依當地法律處理「非常恰當」。

她也強調，事件本質是12名港人在候審候查期間潛逃離港，逃避法律責任；並指有人形容12人是「民主人士受到鎮壓」，將他們的處境形容得好像和港區國安法有關，但實際上只有其中一人涉嫌觸犯這部法律。

●可能成為港區國安法「送中」審訊首例

案件初期，TVB曾引述北京航空航天大學法學院副教授、中國全國港澳研究會理事田飛龍分析，12名港人的控罪應僅限於非法越境，服刑完畢後，再移交香港執法機關追究他們所涉的關於港區國安法等其他罪行。

不過，中國外交部發言人華春瑩12日在社交媒體推特（Twitter）上的發言，似乎代表風向轉變。她指12人因非法越境被捕，不是民運人士，是「企圖把香港從中國分裂出去」。

明報14日引述中國全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，指不排除大陸執法人員盤問時，若獲得觸犯港區國安法的證據，案件可能會在大陸審訊。

他進一步指出，李宇軒棄保潛逃，拒絕到香港法院應訊，顯示在香港處理案件「有一定難度」，這符合港區國安法中可交由大陸審理的「特殊情況」。

香港基本法委員會委員、立法會議員梁美芬也說，港區國安法屬中國全國性法律，「哪裡捉到（嫌犯），哪裡就先審訊」。

她指兩地都有港區國安法的管轄權，又沒有移交逃犯協定，評估他們在大陸受審的可能性較大。

不過，中國港區人大代表、行政會議成員葉國謙則持不同意見。他認為，大陸當局依港區國安法審訊12人的可能性不大，因為相關案件在香港發生。

●刑拘期限將至 12港人前途未卜

案件發生至今已近一個月，依中國的刑事訴訟法，檢察院最晚要在刑事拘留後37天內，決定是否「批捕」（批准公安逮捕），或「取保候審」（交保）。香港電台引述律師分析，大陸官方已派出律師處理12名港人案件，預料案件繼續起訴、審判的機會較大。

即便檢察院提起公訴，在委任律師無法會見當事人情況下，家屬恐怕還是無法得知12名港人的處境。而他們是否會成為首批在中國大陸被以港區國安法審訊的港人，這個問題，恐怕要到最後一刻才得以揭曉。

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