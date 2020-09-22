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    又失言！ 記者採訪BLM示威中橡膠彈 川普笑回︰真是美麗風景

    美國總統川普近日又口出狂言，近期在明尼蘇達州演講時，揶揄之前報導BLM示威活動，被警方橡膠彈擊中的記者。（歐新社）

    美國總統川普近日又口出狂言，近期在明尼蘇達州演講時，揶揄之前報導BLM示威活動，被警方橡膠彈擊中的記者。（歐新社）

    2020/09/22 12:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國反種族主義示威延燒數個月，從非裔男子佛洛伊德5月遭警員單膝壓頸後喪命，爆發全美「黑人的命也是命」（Black lives matter，BLM）示威風潮，2020美國總統大選將至，「BLM」仍是影響大選結果的熱門議題。不過，美國總統川普日前在集會中嘲諷1名在「BLM」示威活動裡膝蓋中彈的採訪記者，還說「這難道不是一幅美麗的風景嗎」，引發外界爭議。

    綜合外媒報導，「全國廣播公司（MSNBC）」的主播維爾希（Ali Velshi）在5月於「BLM」和平示威現場採訪，卻被警方的橡膠彈擊中膝蓋，痛到當場倒地，不斷喊著 「我的膝蓋！我的膝蓋」！

    而川普18日在明尼蘇達州舉行的集會上重談此事，他說自己對維爾希印象深刻，隨即模仿維爾希中彈後呻吟的模樣，揶揄在場沒有人關心他，並稱讚警察，「在我們已經被這些糟心事連日擾攘後，終於看到警察努力糾正，這難道不是一道美麗風景嗎？這就是法律和秩序。」

    川普的言論引起軒然大波，MSNBC發出聲明痛批，「當1名總統嘲笑1位正在為社會大眾作報導的記者所遭受的傷害時，他等同於危害了其他的新聞工作者，破壞了媒體人的自由」，其他記者、主播也紛紛譴責。

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