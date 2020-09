又失言！ 記者採訪BLM示威中橡膠彈 川普笑回︰真是美麗風景

2020/09/22 12:56

〔即時新聞/綜合報導〕美國反種族主義示威延燒數個月,從非裔男子佛洛伊德5月遭警員單膝壓頸後喪命,爆發全美「黑人的命也是命」(Black lives matter,BLM)示威風潮,2020美國總統大選將至,「BLM」仍是影響大選結果的熱門議題。不過,美國總統川普日前在集會中嘲諷1名在「BLM」示威活動裡膝蓋中彈的採訪記者,還說「這難道不是一幅美麗的風景嗎」,引發外界爭議。

綜合外媒報導,「全國廣播公司(MSNBC)」的主播維爾希(Ali Velshi)在5月於「BLM」和平示威現場採訪,卻被警方的橡膠彈擊中膝蓋,痛到當場倒地,不斷喊著 「我的膝蓋!我的膝蓋」!

而川普18日在明尼蘇達州舉行的集會上重談此事,他說自己對維爾希印象深刻,隨即模仿維爾希中彈後呻吟的模樣,揶揄在場沒有人關心他,並稱讚警察,「在我們已經被這些糟心事連日擾攘後,終於看到警察努力糾正,這難道不是一道美麗風景嗎?這就是法律和秩序。」

川普的言論引起軒然大波,MSNBC發出聲明痛批,「當1名總統嘲笑1位正在為社會大眾作報導的記者所遭受的傷害時,他等同於危害了其他的新聞工作者,破壞了媒體人的自由」,其他記者、主播也紛紛譴責。

"He got hit on the knee with a canister of tear gas," President Trump says, of @AliVelshi, who was actually hit by a rubber bullet. "Wasn't it really a beautiful sight? It's called law and order." pic.twitter.com/sVvnZUft5B