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    才參加完二戰75週年飛行表演 B-25轟炸機在加州墜毀...

    2020/09/22 11:45
    「老光榮號」19日在加州緊急迫降，造成機上3人受傷，「老光榮號」也因此損毀。（圖擷取自San Joaquin County Sheriff\'s Office臉書粉絲專頁）

    「老光榮號」19日在加州緊急迫降，造成機上3人受傷，「老光榮號」也因此損毀。（圖擷取自San Joaquin County Sheriff\\\'s Office臉書粉絲專頁）

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍B-25「米契爾」轟炸機為二次大戰名機，而一架1944年間生產的B-25轟炸機「老光榮號」（Old Glory）在轉為收藏用機後，19日晚間在飛行時卻因為機械故障在加州緊急迫降，造成機上3人受傷，「老光榮號」也因此損毀。

    綜合美媒報導，這架「老光榮號」19日從美國加州南部的奇諾機場起飛，飛行至史塔克頓都會機場周邊時，卻因為不明原因緊急迫降，並在一處泥地中迫降，「老光榮號」的右翼發動機也在迫降過程中完全損毀，不過所幸機身未起火，機上3名人員因此受傷，但沒有生命危險。加州聖華金郡（San Joaquin County）警方指出，機上3人都在迫降時受傷，其中兩人被送醫治療，但生命跡象十分穩定，而迫降原因可能是機械故障。

    「老光榮號」迫降原因可能是機械故障。（圖擷取自San Joaquin County Sheriff\'s Office臉書粉絲專頁）

    「老光榮號」迫降原因可能是機械故障。（圖擷取自San Joaquin County Sheriff\\\'s Office臉書粉絲專頁）

    據了解，「老光榮號」為B-25J型，於1944年所製造，並用於當時的美國陸軍航空隊，二戰期間部署於地中海戰區。戰爭結束後「老光榮號」一度轉型為消防灑水機，最後被收購成為收藏用機。

    「老光榮號」參與飛行表演時，從「艾塞克斯號」飛行甲板卸下。（圖取自美國太平洋艦隊臉書）

    「老光榮號」參與飛行表演時，從「艾塞克斯號」飛行甲板卸下。（圖取自美國太平洋艦隊臉書）

    而「老光榮號」在轉為收藏用機後，也會定期參加展覽及航空紀念活動，最近一次是在今年八月在珍珠港參加二戰75週年紀念日，當時「老光榮號」被載運到美國海軍兩棲突擊艦「艾塞克斯號」上，並參加在8月29日起至9月2日慶祝二戰勝利紀念日75週年飛行表演。

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