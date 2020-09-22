軍情動態》美軍「勇敢之盾」軍演 海空兵力擊沉退役派里級靶艦

「安提坦號」發射魚叉反艦飛彈。（圖擷取自美軍太平洋艦隊官網）

2020/09/22 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕美軍自本月14日起舉行「勇敢之盾」（Valiant Shield）大型軍事演習，19日時進行擊沉演習（SINKEX）動用空中、水面與水下兵力發射多種彈藥，擊沉靶艦、退役派里級巡防艦「柯特斯號」（USS Curts FFG-38）。

配備AGM-88反輻射飛彈的F/A-18E/F戰機。（圖擷取自美軍太平洋艦隊官網）

美軍太平洋艦隊指出，此次擊沉演習的打擊兵力包括由航空母艦「雷根號」（CVN 76）與其搭載的第五航艦航空聯隊（CVW 5），派遣F/A-18E/F戰機與EA-18G電戰機發射AGM-88反輻射飛彈、聯合距外遙攻武器等彈藥打擊「柯特斯號」，美軍太平洋艦隊也在臉書釋出戰機投放彈藥影片。在戰機實施打擊後，巡洋艦「安提坦號」（CG 54）、「夏洛號」（CG 67）及洛杉磯級攻擊潛艦「芝加哥號」（SSN 721）則接續上場，發射多枚魚叉反艦飛彈，完成擊沉「柯特斯號」任務。

請繼續往下閱讀...

第15驅逐艦中隊隊長德莫斯上校（Steven DeMoss）表示，此向演練證明美軍有能力從海上投射壓倒性火力，無論是空中、海面上或是海面下，美軍也可以在全球範圍內在任何時間地點使用這些武器。「雷根號」第五航艦航空聯隊長羅文諾特上校（Michael Rovenolt）指出，擊沉演習為飛行員提供了獨特的訓練機會，擊沉演習無法透過模擬來複製，艦上的軍械團隊及維修團隊也很高興地看到他們的工作可以在擊沉演習中展現實際成果，這對他們來說十分有幫助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法