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    中秋吃蟹太慢了 中國官場流行吃「蟹卡」

    中國大閘蟹。（示意圖，資料照）

    中國大閘蟹。（示意圖，資料照）

    2020/09/22 08:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中秋將到，中國官場送禮文化流行，過去已有的「蟹卡」，今年「蟹卡」大流行，不止是單純的蟹農發售蟹卡賣蟹，衍生出一道道循環的「回收」蟹卡暴利，從蟹農、銷售商、企業送禮、官員、回收商到回轉到企業或銷售商，形成一道送、收禮不出事的管道。

    《中新網》報導，蟹卡發行一定有一家蟹農為主，有網上銷售、也有透過經銷商銷售，如一位陽澄湖的蟹農發行的蟹卡價位是500元、800元、1200元人民幣（下同，約2100元、3360元、5040元台幣）等不同價位，本來的銷售對象是企業發員工的福利，但是，「私人訂製」版更多，佔據蟹卡的主流市場。

    當中的竅門是，「經銷商印製2000張面額500元的蟹卡，400元賣給企業採購人員，企業採購人員拿去送禮，收禮者以250元的價格賣給回收者，回收者再以300元的價格賣給經銷商，經銷商回購蟹卡每張賺100元（約420元台幣），輕鬆賺到20萬元（約84萬元台幣）。

    重點是，這卡不止賣一次，可以多次回收、銷售。一位厲害的回收商一年能銷售1到2億（約4.2至8.4億台幣），如此一來，養蟹不如賣蟹，賣蟹不如倒卡。

    這些卡的銷售對象，被爆以「送領導」居多，且都是「辦事用的」，不止送蟹卡，還要送精美吃蟹工具，服務到家。

    送領導的價碼，「送領導」價碼不好說，但「辦事用的」是從幾百到幾千都有，重點是一送一整批解卡。收到卡的官員可以用蟹卡換大閘蟹，當然，賣給回收商套現更多。

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