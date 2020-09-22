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    香港民陣召集人餐廳遇襲 少年進教導所、1男判46個月

    香港民陣召集人岑子杰（見圖）及其友人去年遭蒙面男子襲擊。（路透）

    香港民陣召集人岑子杰（見圖）及其友人去年遭蒙面男子襲擊。（路透）

    2020/09/22 00:55

    〔即時新聞／綜合報導〕香港民間人權陣線召集人岑子杰及其友人去年遭2名蒙面男子持棒球棍、長刀襲擊。香港法庭今（21）日裁決，負責接應的16歲何姓少年進教導所，30歲羅姓售貨員被判處有期徒刑3年10個月。至於施暴嫌犯，香港警方仍未逮捕歸案。

    綜合港媒報導，香港民陣召集人岑子杰與友人去年8月中午在餐廳遇蒙面人襲擊，友人為保護岑子杰，手臂挨了數棍。

    羅姓售貨員被控「串謀有意圖而導致他人身體受傷害」罪、「沒有第三者保險而使用汽車」罪，以及「駕駛未獲授權而取用的運輸工具」罪；何姓少年案發時15歲，除了上述罪嫌，另外被控無照駕駛。

    羅姓售貨員因招攬未成年人，明知對方沒有駕照仍讓對方開車，加上該案以活躍政治人物為襲擊目標，判處3年10個月，同時停牌1年6個月；何姓少年，判入勞教中心，同時停牌1年6個月。

    法官判刑指出，該案屬精心策劃，嚴重且邪惡，若非友人勇敢替岑子杰擋下攻擊，相信岑子杰的傷勢會很嚴重。

    香港警方對此回應，尊重法庭裁決，又重申警方有能力偵破暴力案件，令公義得以彰顯。但問及施暴者的追查進度，警方卻表示，施暴者仍然在逃，以調查還在進行為由，拒絕透露案情。

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