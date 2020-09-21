武漢肺炎》泰姬瑪哈陵睽違半年重新開放 訪客須先線上訂票

今年3月印度因武漢肺炎疫情嚴重，關閉泰姬瑪哈陵，禁止遊客進入，隨著疫情變化，本月21日總算再度開放。（美聯社）

2020/09/21 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕今年3月印度因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重，關閉泰姬瑪哈陵，禁止遊客進入，隨著疫情變化，本月21日總算再度開放，有印媒報導指稱，首名進入的遊客是住在印度的台灣人，但經媒體查證後，指出該名遊客應是在印度工作的日本人。

綜合外媒報導，雖然泰姬瑪哈陵每天約能吸引7萬遊客，也能創造大量的人潮流動，但為了防止武漢肺炎疫情擴散，今年3月16日，印度文化旅遊部長帕特爾（Prahlad Patel）宣布關閉所有售票古蹟和博物館。

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當時知名景點泰姬瑪哈陵也停止對外開放，接著便不斷延長禁令，直至本月21日才重新開放，關閉時間長達半年，是泰姬瑪哈陵目前關閉最久的一次，未來泰姬瑪哈陵將在每週五公休，不對外開放參觀。

即使重新開放，仍須避免疫情擴散，因此負責管理泰姬瑪哈陵的印度考古研究所（Archaeological Survey of India）規定，放置主陵墓的大廳每次限制5人入內，每天造訪泰姬瑪哈陵的遊客則限制在5000人，並分成上下午兩梯次入場，且皆須透過線上訂票的方式事先預定。

由於印度仍未開放境外旅客，因此首日入場的外國遊客較少，但印媒《印度斯坦時報》引述相關單位說法指出，首日有160人入場參觀，而首名入場的遊客是住在印度的台灣人；但《中央社》向旅遊業者查證後表示，首名遊客應為在印度工作的日本人，而非台灣人。

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