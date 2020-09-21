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    中資買下東京巨蛋513倍大土地 日媒：北海道恐成一帶一路據點

    日媒《富士晚報》呼籲新任首相菅義偉（見圖）應當正視外資收購土地的議題，尤其中國疑似有將日本納入「一帶一路」的企圖。（美聯社）

    日媒《富士晚報》呼籲新任首相菅義偉（見圖）應當正視外資收購土地的議題，尤其中國疑似有將日本納入「一帶一路」的企圖。（美聯社）

    2020/09/21 23:16

    〔即時新聞／綜合報導〕日本新任首相菅義偉甫上台，就表明施政最優先就是早日平息武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，但有日媒近日呼籲菅義偉政府也應該正視外資購買日本土地的議題，點名尤其中國以大量資本挹注，購買北海道土地，不免讓人擔憂中方想將日本納入「一帶一路」的企圖。

    日本產經新聞社旗下的《富士晚報》指出，除了早日平息疫情重振日本經濟，外資購買日本水源地、森林，尤其自衛隊基地、機場等要地附近土地的議題，菅義偉政府也應該重視，早日處理外資收購土地的規定，因為這攸關日本的國家安全。報導還指出，北海道的水資源、九州的自衛隊基地周邊因為人口外流嚴重，都已被外資大肆收購，且收購這些土地的外資大多不是日本盟國，而是來自中國的資本。

    中國以鉅額資本大肆購買北海道土地，不免讓人懷疑北京當局意圖將日本納入巨大經濟圈構想「一帶一路」，這件事在日本國內早已被討論許久，對於內部也有「親中派」存在的菅義偉政府，要如何面對此一問題，讓外界相當關注。

    此外，《產經新聞》論說副委員長佐佐木類今年1月指出，北海道的洞爺湖到東部的苫小牧市之間的土地，被中國當成「一帶一路」的一環建設，認為中方想將此地當成經由北極海航路「冰上絲路」的中繼點。

    《產經新聞》主筆宮本雅史2017年7月出版的著作《被爆買的日本領土》在日本社會造成熱議，書中更直指「北海道將成中國的第32省」，表示北海道已經有約513個東京巨蛋大的土地被中國收購。報導中批日本政府對於外資收購土地一事的態度都很曖昧，很少看到像日本這樣不對外資收購土地設限的國家。

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