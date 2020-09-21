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    波札那「大象死亡潮」詭異謎團揭曉！ 兇手是「藍綠藻」

    非洲波札那「大象死亡潮」的詭異謎團終於揭曉，這些大象是因為喝的水含有藍綠藻神經毒素而暴斃。（路透）

    非洲波札那「大象死亡潮」的詭異謎團終於揭曉，這些大象是因為喝的水含有藍綠藻神經毒素而暴斃。（路透）

    2020/09/21 18:38

    〔編譯陳成良／綜合報導〕非洲南部國家波札那（Botswana）是非洲野生大象的最大棲地之一，過去4個月以來卻發生神秘難解的大象死亡潮——境內至少有330隻大象不明死去。如今謎底揭曉，奪命兇手是一種俗稱爲藍綠藻（Cyanobacteria）的細菌。

    據《路透》21日報導，波札那野生動物與國家公園首席獸醫師魯本（Mmadi Reuben） 在記者會上說，最新的檢驗發現，大象是死於藍綠藻的神經毒素（Neurotoxin），這種細菌在大象的飲水中被發現。

    藍綠藻其實並不是藻類，而是細菌的一種，又被稱為藍綠菌、藍藻等，在全世界湖裡和河裡都很常見。有些藍綠藻在代謝過程中會產生毒素，不同種類的藍綠藻含有不同類型的毒素，包括神經毒素、肝毒素（Hepatotoxicity）、細胞毒素（Cytotoxicity）及內毒素等，會使人和動物生病，引發一系列有害健康的影響。

    根據先前報告，波札那死亡的大象大多沒有明顯外傷，有些死前已十分虛弱無神、四處遊蕩，甚至出現有大象無法轉向、原地繞轉的狀況。不少大象死時是頭胸部與前肢向前撲倒，肢體可能在死前出現了局部癱瘓的症狀，並且是在短時間內驟死。

    加上約70%的死亡大象，都是死於水源旁邊，當地又是非洲人象衝突的熱點之一。先前有一說便推測，大象可能是喝下水中的神經性毒劑後，短時間內毒發倒下死亡。

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