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    研究︰全球前1％富人碳排放 為31億窮人2倍

    根據一項最新研究顯示，全球前1%的富人所產生的碳污染，已超過全球約31億窮人的2倍。（歐新社資料照）

    根據一項最新研究顯示，全球前1%的富人所產生的碳污染，已超過全球約31億窮人的2倍。（歐新社資料照）

    2020/09/21 17:11

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，許多國家採取封城等措施，全球碳排放急遽減少，但根據一項最新研究顯示，全球前1%的富人所產生的碳排放，已超過全球約31億窮人的2倍。

    綜合外媒報導，全球正面臨氣溫升高的危機，天災和流離失所影響著貧窮的開發中國家。由非政府組織樂施會（Oxfam）領導的分析報告顯示，在1990到2015年間碳排放量激增60%，富裕國家更消耗其中1/3碳預算（carbon budget）。

    斯德哥爾摩環境研究所（Stockholm Environment Institute）根據數據進行研究發現，全球1%（約6300萬人）的人口，自1990年以來用掉9%的碳預算，相關研究報告顯示，「碳排放不平等」不斷擴大。

    樂施會政策宣傳和研究主管高爾（Tim Gore）表示，極端的經濟不平等導致社會分裂，放慢減緩貧困的速度，更是讓原本就富裕的人口不斷消耗碳預算。高爾強調，這些後果將對最貧窮的人口帶來嚴重影響，而這些族群事實上卻是碳排最少，最不需負責任的人。

    高爾指出，碳預算被浪費在富人的消費上，而非改善人類生活。要控制全球暖化不僅需要協助窮國開發乾淨的能源，同時也必須採取措施遏止富人的過度消費。高爾表示，別期待個人自願行動會帶來變化，必須由政府推動。

    前聯合國秘書長潘基文則聲明表示，目前的經濟模式造成災難性的氣候變遷，同樣也造成災難性的不平等。武漢肺炎疫情為各國帶來重新思考的機會，因社會階層而存在的碳排不平等，也將成為疫情後的首要解決事項。

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