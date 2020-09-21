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    疫情重創生計1.5億兒童陷入貧困 童工問題恐復燃

    武漢肺炎疫情打擊經濟，聯合國統計，約1.5億兒童在疫情期間陷入貧困。印度兒童人權運動家沙提雅提則擔憂，成千上萬的兒童恐陷入奴隸、童工、童婚和販運的危機中。（歐新社資料照）

    武漢肺炎疫情打擊經濟，聯合國統計，約1.5億兒童在疫情期間陷入貧困。印度兒童人權運動家沙提雅提則擔憂，成千上萬的兒童恐陷入奴隸、童工、童婚和販運的危機中。（歐新社資料照）

    2020/09/21 14:55

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重打擊經濟，聯合國統計，約1.5億兒童在疫情期間陷入貧困。印度兒童人權運動家、諾貝爾和平獎得主沙提雅提（Kailash Satyarthi）則擔憂，成千上萬的兒童恐陷入奴隸、童工、童婚和販運的危機中。

    綜合外媒報導，根據聯合國兒童基金會（UNICEF），在武漢肺炎疫情期間，有1.5億兒童因此陷入貧困。據統計，武漢肺炎大流行導致生活在貧困中的兒童飆升至約12億，低收入和中收入國家的貧困兒童增加15%。

    聯合國兒童基金會分析來自70多個國家的教育、醫療保健、居家安全、營養、衛生和水資源的數據，根據研究資料顯示，被調查分析的國家中，大約有45%的兒童被嚴重剝奪其中至少一項生活需求。

    根據聯合國兒童基金會統計，儘管近年童工率下降，但印度仍有約1010萬兒童處於某種形式的奴役狀態。童工遍布印度各種行業，包括磚窯、地毯製造、成衣製造、農業、漁業和採礦業。沙提雅提過去40年，積極打擊童工、人口販運，拯救數千名兒童，並在2014年榮獲諾貝爾和平獎。

    沙提雅提表示，疫情恐會迫使兒童再度進入勞動力市場，童工問題。沙提雅提表示，一但兒童落入陷阱，就可能被迫賣淫，容易被販運，相關問題是印度政府現在必須解決的威脅。沙提雅提也指出，在疫情大流行期間，對兒童的性侵害事件也在持續增加。

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