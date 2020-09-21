外洩密件指多家國際金融機構 允許60兆非法資金轉帳

由國際調查記者同盟（ICIJ）與美媒BuzzFeed取得的2千多份流出文件顯示，有多間全球性銀行在明知可疑的情況下，過去10幾年間仍允許大量非法資金通過銀行系統流動。其中出現最多次的是滙豐控股、摩根大通、渣打、德意志，以及紐約梅隆銀行。（彭博）

2020/09/21 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導指出，由國際調查記者同盟（ICIJ）與美國新聞媒體BuzzFeed取得的2千多份流出文件顯示，有多間全球性銀行在明知可疑的情況下，過去10幾年間仍允許大量非法資金通過銀行系統流動。

綜合媒體報導，美國新聞網站BuzzFeed及國際調查記者同盟（ICIJ）早前取得2657份外洩密件，包含滙豐控股（HSBC Holdings Plc，下稱滙豐）、摩根大通（JPMorgan Chase & Co）、渣打（Standard Chartered Plc）、德意志（Deutsche Bank AG），以及紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon Corp）等多間國際金融機構在1999至2017年間，在明知美國當局在調查的情況下，仍持續允許被懷疑是非法的資金轉帳，總金額超過2兆美元（約新台幣60兆），其中有些是轉到澳洲，也有一些是從美國轉到香港。外媒報導提及，這5家是在文件中出現最多次的國際金融機構。

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報導指出，2657份流出文件中有大約2100份屬於呈交給美國的金融犯罪執法網絡（FinCEN）的「可疑活動報告」（SAR），這些銀行雖曾被提醒有潛在洗錢或其他犯罪活動，也曾被美國開罰，但在過去20年中仍「持續從強大而危險的參與者身上獲利」。美國當局雖下令大型銀行進行改革，並祭出高額罰款及警告會進行刑事指控，但這些銀行仍持續涉及有關貪腐、有組織犯罪和恐怖主義的非法資金轉帳。

像是滙豐在2012年雖因洗黑錢被美國當局罰款19億元，並於之後進行多年的改革，但在2013至2014年間，在明知美國監管機構正調查一宗涉及8000萬美元（約新台幣24億元）的龐氏騙局（Ponzi scheme），仍允許騙徒從美國將大筆款項轉移到香港的滙豐戶口。據指一名譯音為許明（Ming Xu）的中國籍男子萬通投資銀行（World Capital Market，WCM），聲稱客戶投資100天可獲得100%的利潤，導致數千名亞裔及拉丁美裔人士上當而受害，也有受害人是來自英國。直到美國證券交易委員會（SEC）於2014年4月控告WCM後，滙豐才關閉其在港帳戶，只是相關帳戶已幾乎沒有存款。

摩根大通（JP Morgan）則是涉嫌在未了解一間叫ABSI的離岸公司所有權屬誰的情況下，於2002至2013年為俄羅斯黑手黨首腦莫吉列維奇（Semion Mogilevich）提供服務，其中5年收取及發出的電匯資金達10.2億美元（約台幣306億元）。摩根大通在關閉有關帳戶後，在2015年提交的「可疑活動報告」中稱，該行的倫敦分行可能轉移過部分相關資金，並指ABSI的母公司可能與莫吉列維奇有關。

針對近期的消息，滙豐表示，自2012年該行已展開長達多年的改革，在超過60個司法管轄區提升打擊金融罪行的能力，強調一向有履行法律義務，通報有關可疑活動。摩根大通則回應稱，該行一向遵守所有支持政府打擊金融犯罪的所有法律與規定。

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