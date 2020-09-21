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    廣州1幼兒園外驚傳歹徒持刀砍殺 5人當街濺血 有2童背書包倒地

    中國廣州一處幼稚園附近，今（21日）上午驚傳有歹徒持刀砍殺。（圖擷自微博）

    中國廣州一處幼稚園附近，今（21日）上午驚傳有歹徒持刀砍殺。（圖擷自微博）

    2020/09/21 10:33

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州番禺錦繡幼稚園附近，今（21日）上午驚傳有歹徒持刀砍殺，一共造成5人當街濺血，其中有2名小學學童被砍倒在地。

    綜合中媒報導，從現場狀況可以看到，有2名還背著書包的學童倒地不起狀況不明，地面滿是血迹，學童疑似為鐘村中心小學的學生。鐘村派出所對此表示，目前已將嫌疑犯逮捕到案，醫護人員也到場為傷者急救。

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