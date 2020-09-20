傳日美澳印10月開四方外長會議 菅義偉將會龐皮歐

今天日本媒體報導，日本、美國、澳洲和印度組成的「四方安全對話」合作框架計劃10月初在東京召開第二場外交首長會議，日本首相新任菅義偉（右）也將與會。左為剛剛卸任的前首相安倍晉三。（美聯社）

2020/09/20 23:45

〔中央社〕日本媒體今天報導，日本、美國、澳洲和印度組成的「四方安全對話」合作框架，計劃10月初在東京召開第二場外交首長會議，屆時日本新首相菅義偉也將首度會見外國官員。

日本英文報紙「日本時報」（Japan Times）報導，預計與會的四名外長，分別是日本外務大臣茂木敏充、美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）和印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）。

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報導引述日本政府消息人士說，屆時也將安排菅義偉和美澳印三國外長會面。這將是菅義偉16日上任後首場面對面外交活動。

由於武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情影響，3月起就未曾有內閣等級或更高層級外國官員訪問日本。

日本放送協會（NHK）也報導，菅義偉預計和來訪的龐皮歐會面。

「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue, Quad）是由日本前首相安倍晉三發起，目的為了因應中國在印度太平洋地區的勢力漸增，四個成員國致力在安全和外交領域加強合作。

「四方安全對話」去年9月在紐約召開首場外長會議。今年的會議預料將重申四國合作關係，以捍衛日美兩國主張維繫的「印太自由與開放」。

會中預料還將討論如何因應中國在醫療領域的侵略態度，包括在疫苗研發上。一名日本政府消息人士表示：「尤其現在面臨冠狀病毒危機，四國外長會議將具有相當重要性。」

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