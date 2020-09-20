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    菅義偉盼與蔡總統通話！中國「代澄清」 狂洗搜尋被抓包

    中國外交部19日代替日本回答指稱，日方明確表示「媒體報導（日相菅義偉期待與蔡英文通話）的事情絕對不會發生」，據谷歌19日蒐集的「搜尋結果頁面」資料顯示，中國在境內網域大量散播代日本澄清的消息。（中央社）

    中國外交部19日代替日本回答指稱，日方明確表示「媒體報導（日相菅義偉期待與蔡英文通話）的事情絕對不會發生」，據谷歌19日蒐集的「搜尋結果頁面」資料顯示，中國在境內網域大量散播代日本澄清的消息。（中央社）

    2020/09/20 23:53

    〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相森喜朗（左）18日率團來台，在總統府會見總統蔡英文時提及新任首相菅義偉「期待有機會能（與蔡總統）通話」；對此，中國外交部竟代替日本答稱，日方明確表示「媒體報導的事情絕對不會發生」，而據谷歌（Goggle）19日蒐集的「搜尋結果頁面」（Search Engine Results Pages）資料顯示，中國在境內網域大量散播代日本澄清的訊息，企圖掩蓋事實。

    綜合媒體報導，中國外交部官網19日刊登「汪文斌就媒體報稱日本領導人有意與蔡英文通電話答記者問」一文，內容卻僅有一條問題，不知名提問指「日本共同社報導稱，日本前首相森喜朗9月18日在台灣同蔡英文見面時稱，日本領導人表示如有機會願和蔡英文通電話。請問中方對此有何評論？」中國外交部發言人汪文斌回答說：「我們注意到有關報導，已要求日方作出澄清，日方明確表示媒體報導的事絕對不會發生。」

    據森喜朗轉述菅義偉說法，指如果有機會，期待能與蔡總統通電話，當天總統府內現場通譯未當場翻譯。總統府發言人張惇涵指出，儘管現場未完整傳譯，但經幕僚補充後，蔡英文表達感謝，雖然目前雙方並無通話安排，但期待未來雙方也能持續強化各項交流，在助益於兩國人民的各項事務共同努力。

    臉書專頁「聲量看政治」指出，根據「GoogleSERP」蒐集的「中國網域」資料，19日在中國各大新聞與入口網站，大量出現中國外交部對此事的澄清訊息，強調「日方明確表示媒體報導的事情絕對不會發生」，數據庫有非常大量的消息，且沒有實際的社群討論。

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