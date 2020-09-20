芬蘭有艘郵輪發生擱淺意外 船上281人全數安然疏散

芬蘭有艘每天往返芬蘭圖爾庫與瑞典斯德哥爾摩的郵輪，今天在芬蘭南部的奧蘭島發生擱淺意外，所幸最後沒有造成傷亡，芬蘭事故調查委員會表示將介入查明事故原因。（美聯社）

2020/09/20 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭有艘每天往返芬蘭圖爾庫（Turku）與瑞典斯德哥爾摩的郵輪，今天（20日）在芬蘭南部的奧蘭島發生擱淺意外，所幸最後沒有造成傷亡，芬蘭事故調查委員會（OTKES）表示將介入查明事故原因。

綜合外媒報導，航線營運者維京客輪（Viking Line）發言人表示，這艘阿莫雷拉（Amorella）號郵輪當地時間今天中午12點50分（台灣時間下午5點50分）在奧蘭群島的瑪麗港（Mariehamn）外海發生擱淺，而2013年也曾發生過類似的意外。

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阿莫雷拉號總長168公尺，通常可載1800至2000名乘客，但受到疫情影響，這次船上只載約200名乘客與80名船務人員，維京客輪發言人強調，「沒有人受傷，也沒有人在危險之中，目前一切都受到控制」；現在搜救人員正在將船上的人疏散到附近的一座小島上，再用救援船送到奧蘭（Åland）。

芬蘭海岸警衛隊表示，由於阿莫雷拉號的船底牢牢卡在海底，船上的281人沒有立即危險，但船長決定全員撤離，這艘船也沒有出現任何漏油的跡象；芬蘭事故調查委員會則表示會介入調查，以釐清事故原因，最快要9個月才能完成調查。

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