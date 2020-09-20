中國擾台威脅台海局勢 《德國之聲》：被世界忽略的危險

中國解放軍18、19日連出動37架軍機襲擾台灣，今早再被記錄到侵犯我西南空域，美國智庫「2049計劃研究所」研究人員易思安指出，台海最有可能的風險是中國內部發生動盪，台灣將成代罪羔羊。上為中國轟-6，下為台灣F-16。（路透資料照）

2020/09/20 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍18、19日連出動37架軍機襲擾台灣，今（20）早再被記錄到侵犯我西南空域，台海軍情持續升溫；對此，美國智庫「2049計劃研究所」（Project 2049 Institute）研究人員易思安（Ian Easton）指出，台海最有可能的風險是中國內部發生動盪，台灣將成代罪羔羊。

《德國之聲》20日報導，標題名為「中國威脅台灣：被世界忽視的危險」，《中國侵略威脅》作者易思安認為，「中國可能對台灣開戰，世界低估了這一爆發點的嚴重性——這種觀點本身也被低估了」。美國太平洋艦隊前情報局長法內爾（James Fanell）也表示同意，「我認為，2020年至2030年是全球最危險時期，因為中國可能因為周邊爭議領土發動戰爭」。

請繼續往下閱讀...

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞太事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）指出，美中1979年建交後，華府對台灣提供軍事裝備的承諾非常含糊，「這些承諾要求美國保持在西太平洋的軍事力量，以防止對台灣的恐嚇和脅迫；值得注意的是，這並不是在台灣遭到襲擊時捍衛台灣的承諾」。

《德國之聲》分析3種中國可能侵台的方式，一是透過軍事和「混合戰」逐步侵蝕台灣穩定；二是發動「克里米亞式」併吞，侵佔台灣外島；三是全面入侵台澎列嶼。

針對中國侵台可能引發美中兩國大戰，易思安指出，「這種情況下，所有事情都籠罩在潛在的核戰爭陰影之下。每一天的每一分鐘所作出的決定，都可能將危機升級為戰爭。你永遠不知道事情什麼時候會超出控制」；他並稱，中國全面侵台的風險可能來自內部動盪，中國領導人會將內部問題外部化，把台灣當作代罪羔羊。

美國眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）7月曾起草「防止台灣遭侵略法案」，他表示，根據這個法律草案，一旦中國對台灣發動襲擊，它將授權總統使用軍事力量保護台灣，草案擺脫美國自1970年代以來，對台灣政策一直存在的戰略、政治和外交上的模糊性。

歐盟對外關系協會（ECFR）亞洲計劃主任歐特爾（Janka Oertel）說，歐洲也有責任，「我們沒有為此投入足夠的精力，我們缺乏關於未來發生這種情況歐洲怎麼辦的內部對話」。

外交部長吳釗燮呼籲，希望全球民主國家至少要阻止中國對台灣實施的外交孤立，「台灣不是中華人民共和國的一部分，台灣人民與世界上其他國家的人民享有同等的權利，台灣人民不應被國際組織排除在外，這對台灣人民來說是不公平的」。

吳釗燮表示，「支持台灣反對中國入侵也符合民主世界的自身利益——不要悔之晚矣。當民主國家遵循基於規則的國際秩序時，中國試圖輸出專制的國際秩序。如果中國成功佔領台灣，我認為世界其他地區，尤其是民主國家，將會感同身受。中國正在向外擴張，台灣正好身處前線」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法