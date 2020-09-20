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    梵中協議未能保護中國教徒 龐皮歐促教廷對中硬起來

    美國國務卿龐皮歐。（法新社檔案照）

    美國國務卿龐皮歐。（法新社檔案照）

    2020/09/20 22:07

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕梵蒂岡與中共在2018年達成的主教任命臨時性協議，即將在下個月到期。在雙方就更新協議展開討論之際，美國國務卿龐皮歐18日在美國宗教雜誌《最重要的事》（First Things）撰文，直指該協議明顯未能保護中國天主教徒免受當局迫害，中國整體人權和宗教狀況更每況愈下，呼籲教廷對中共硬起來！

    龐皮歐在文中指出，在習近平的威權統治下，中國人權狀況嚴重惡化，宗教信徒受害尤其深切，包括新疆穆斯林遭強行絕育和墮胎、天主教神父和教徒被虐待，以及基督新教地下教會（家庭教會）被查封等，而這一切都是中共「漢化」計畫一環，目的是「使上帝服從黨」，並塑造習近平為「超凡脫俗的神靈」。

    他警告，梵蒂岡盼透過與中共簽署「主教任命臨時性協議」，同意中國政府任命主教，進而改善中國天主教徒的境遇，然而，「2年過去了，梵中協議顯然未能保護中國天主教徒免受中共蹂躪」，遑論同樣遭受殘忍對待的基督徒、藏傳佛教徒、法輪功信徒和其他宗教信徒。

    中國天主教徒不僅無法受惠於梵中協議，一向虔誠的他們甚至感到茫然，其中有許多人拒絕前往國家認可的教堂，害怕表明身份後會遭到虐待。龐皮歐又舉「香港民主之父」、資深大律師李柱銘，以及香港壹傳媒創辦人黎智英等人權倡議者為例，指他們都是天主教徒，卻都因爭取中共承諾給予港人的基本自由，而遭逮捕、監視和騷擾。

    龐皮歐表示，已有許多國家加入美國行列，對恣意侵犯人權、壓縮宗教自由的中共表達厭惡，而教廷更承擔著獨特的資格和責任，帶領世界關切這些問題。如今，中國人民比以往任何時候都需要梵蒂岡道德上的權威和見證，來向中國的宗教信徒傳達支持。

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